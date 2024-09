Une grosse ligne pour vos SSD PCIe 5.0 chez Icy : place au MB204MP-B

Initialement conceptualisée — une formule intelligente devenue une habitude chez Icy Dock, permettant de présenter des concepts ou prototypes et d'en recueillir demandes et/ou les retours de la part de la clientèle avant une éventuelle mise en production + commercialisation —, la carte fifille normalisée en PCIe 5.0 pouvant accueillir 4 SSD à cette même norme est cette fois bien devenue une réalité. Bon par contre, chez Icy on a toujours des soucis question de terminologie de produit : ExpressSlot MB204MP-B, c'est court et (un peu) indigeste à la fois.

Une ligne PCIe 5.0, 4 slots M.2 sur des plateaux amovibles

Des AIC destinées à poser des SSD NVMe M.2, on en a vu passer, plus ou moins spécialisées. Certaines sont même livrées avec des mobos plutôt haut de gamme. Là où la carte se distingue, comme souvent chez la marque, c'est sur les questions d'ergonomie. Tout d'abord sa ventilation radiale — invitant l'air à aller se faire refroidir hors boitier — de 50 mm disposant d'un interrupteur de mise sous tension, s'adaptant ainsi aux besoins, en plus de limiter l'épaisseur de la carte.

Ensuite et surtout, la conception de plateaux pour chacun des SSD, compatibles avec les formats 2230, 2243, 2260 et 2280, que vous pouvez gérer sans outils, et que vous pouvez également acquérir séparément si les quatre fournis venaient à ne pas suffir. Ces derniers peuvent être hot swappable si votre mobo le supporte (ou si vous n'avez pas oublié de l'activer), et chacun accueille un dissipateur en aluminium qui sera le premier garde-fou antichaleur pour les SSD installés, avant la ventilation. C'est peut-être là le seul défaut du produit : conception des tiroirs oblige, le carénage de la carte ne sert qu'à la rendre présentable aux soirées de l'ambassadeur : il ne s'agit en aucun cas d'un dissipateur.

Enfin sur le bracket arrière de la carte sont disposées des DEL d'activité et de présence des disques.

simple & efficace.

Icy Dock ne vient pas concurrencer des produits comme la 1608A de Highpoint embarquant un switch hardware. Pour faire fonctionner tout ça dans de bonnes conditions, c'est votre carte mère qui sera mise à contribution, et devra donc gérer la bifurcation de lignes PCIe, la MB204MP-B ne faisant office que de pont. Un pont qui transformera la ligne PCIe 5.0 x16 et ses 128 Gbit/s sur laquelle elle est connectée en 4x4.

Cela rend la solution compatible avec la fonction Intel VROC (Virtual RAID-on-CPU) et AMD PCIe 5.0 NVMe RAID, de quoi faire du RAID 0/1/5/10 avec jusqu'à 4 modules sans avoir besoin d'une carte contrôleur RAID externe. La carte supporte aussi la technologie APT, qui permet d'éteindre l'adaptateur dès lors qu'aucun SSD n'est installé et donc d'économiser quelques watts.

Une connexion est requise à la boite à jus de watts du système, au format PCIe à 6 broches. En d'autres termes elle sera apte à fournir 75 W en sus des 66 W possibles via le slot PCIe de la carte mère. Une puissance qui reste injustifiée même pour 4 SSDs en place, cela étant on peut le voir comme une feature future-proofe.

Dernier point qui ne plaira pas à tout le monde, son MSRP : 327 €. Le prix de la modularité.

