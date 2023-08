Un GPU moderne connecté sur un port PCI (pas PCIe !), ça fonctionne ?

On parle souvent des performances des GPUs modernes quand on colle leur protubérance sexuelle mâle — et oui, vous apprenez grâce au Comptoir que les GPU sont sexués — sur le réceptacle femelle de génération antérieure à celle supportée, ou avec moins de lignes lui étant adressé. Une curiosité légitime, avec à la clé des différences plutôt négligeables, la bande passante et les latences du PCIe normé en 2.0 étant déjà suffisantes au regard des besoins, même sur le GPU le plus puissant du moment ; tandis que connecter une RTX 4090 sur 16 lignes PCIe 1.0 n'affectera "que" de ~25 % ses performances. Comme quoi, la taille, ça ne fait pas tout, mais ça... vous le saviez déjà.

Qu'en est-il si l'expérience était poussée plus loin ? C'est évidemment pour la gloire de l'information et une réponse à votre soif insatiable de culture hardware, on imagine peu de cas concrets applicables. Il ne s'agit pas d'un AD102 ici, mais d'une modeste GT 1030 — le GPU presque le plus populaire chez les voleurs e-tailers durant la crise des cryptos — mais aussi le sympathique GA102 d'une RTX 3080, et l'idée est de voir si on va avoir au moins de l'affichage en la connectant sur un port PCI.

Rappelez-vous : un port Peripheral Component Interconnect c'est, dans sa version 2.3 sur les mobos grand public 33 MHz d'horloge, un bus 32-bit half-duplex, et une bande passante de 133 Mo/s. Un port destiné à remplacer l'ISA, ses 16-bit et ses 8 MHz, au début des années 1990; et dans une moindre mesure le VLB destiné aux circuits graphiques. Il se révèlera insuffisant justement pour les besoins des circuits graphiques — on ne parle pas encore de GPU, mais d'accélérateur — conduisant à l'avènement de l'AGP à la fin des années 90, qui disparaitra à son tour quelques années plus tard avec l'arrivée du salvateur PCIe, mettant enfin tout le monde d'accord et dont la 7e itération devrait avoir ses spécifications ratifiées dans un avenir proche.

Avec un config basée sur un Athlon II x4 640 (quad core, 3 GHz, basé sur l'archi K10), une M4A88T-Evo d'Asus, 4 Go de DDR3-1333 en single channel et tournant sous Windows 10, l'adaptateur ésotérique : ça fonctionne ! En dépit du fait d'être limité à une seule ligne PCIe pontée vers le bus PCI avec ce genre de truc et à l'aide d'une alimentation externe, un slot PCI étant limité à 25 W, l'expérience avec la GT 1030 s'est avérée même presque convaincante pour du 1080p. Enfin, à condition de virer la moitié de la RAM initialement installée sur le système, de 8 à 4 Go, pour contourner les soucis de mapping entre la mémoire du système et celle du GPU ; un adressage 64-bit étant nécessaire pour gérer plus de 4 gigots. Au final, ce sont plutôt ces 4 Go de mémoire centrale qui posent soucis, provoquant un swap massif ; cela rappellera sans doute des souvenirs douloureux à certains.

oooOOOoooOOh ça fonctiooooooonne

Avec la RTX 3080, et après quelques crashs système bien sentis, Circuit Rewind à réussi à boucler un Fire Strike (score : 1545) issu de la suite 3DMark, et à entre autres enfiler les bottes du Doomguy sur Doom — dans sa version de 2016, pas celui de 1993. Après une heure de loading, le temps d'un faire un popo-portable, le disque iSCSI utilisé pour stocker le jeu n'aidant certainement pas, en 1440p et les détails sur ultra ça tourne de manière stable sur environ 35 fps. Entre les goulots d'étranglement induits par le peu de RAM disponible, dont une bonne moitié squattée par l'OS, et un CPU un poil obsolète, le test en lui-même ne sert à rien ; mais si on vous interroge à la machine à café sur la faisabilité de la chose, vous saurez que oui, ça peut marcher. Et que oui, vous pourrez acheter un PC aux puces, dans un centre de recyclage ou encore sur Ebay, voire pire à Carrefour, tout en gardant l'espoir secret de faire tourner la chose avec un GPU dernier cri. Une victoire de l'interopérabilité !