AMD officialise les chipsets B850 et B840 : retour au PCIe Gen 3 !

Lors de la présentation de ses processeurs Zen 5 Ryzen 9000 début juin, AMD a dévoilé ses deux chipsets haut de gamme pour la série 800, les X870 et X870E. C’est désormais le tour de chipsets qui alimenteront des cartes mères plus abordables : les B850 et B840.

B850, mais aussi B840

Pour le B840, comme vous allez constater sur l’image ci-dessous, ce n’est pas une faute de frappe. Par rapport au B850, cette variante résolument d'entrée de gamme se limite à la norme PCIe 3.0.

À l’occasion d’un dépôt effectué auprès de l’EEC en mai dernier, l’entreprise Maxsun avait d’ailleurs enregistré plusieurs modèles en B840. À l'époque, nous supputions une erreur ; ce n'en était finalement pas une.

© EEC

Les caractéristiques communiquées par AMD renseignent du PCIe 5.0 et de l’USB4 pour les chipsets X870 / 870E. Le B850 propose à la fois du PCIe Gen 5 et Gen 4. Le premier concerne des dispositifs NVMe, et peut-être en option pour un GPU. Pour l’USB, c’est la norme 3.2 à 20 Gbit/s qui sera de rigueur. Quant au chipset B840, il se limite à des lignes PCIe Gen 3 et à l’USB 3.2 à 10 Gbit/s. Nous sommes curieux de voir comment les cartes B840 se positionneront face à celles en A620, ce dernier étant supérieur en termes de fonctionnalités globales. Ce chipset prend en effet en charge le PCIe 4.0. En outre, étant plus ancien, il équipe des cartes mères très abordables ; mais qui sait, peut-être que les références en B840 seront encore moins onéreuses.

Notez également que les cartes mères basées sur cette version n’autorisent pas l’overclocking CPU, mais seulement de la mémoire. À ce propos, sachez qu’une précédente indiscrétion a révélé que la DDR5-5600 MT/s resterait la norme par défaut, mais qu’il serait possible de monter jusqu'à 6400 MT/s avec un ratio FCL / MCLK de 1:1, et jusqu’à 8000 MT/s en 1:2.

Chipset AMD Norme PCIe (PCH) Lignes Pcie Prise en charge USB (Max) Support overclocking X870E Gen5 (GPU & NVMe) 1x16, 2x8 USB4 CPU et mémoire X670E Gen5 (GPU & NVMe) 1x16, 2x8 USB 3.2 (20 Gbit/s)

USB4 (Optional) CPU et mémoire X870 Gen5 (GPU & NVMe) 1x16, 2x8 USB4 CPU et mémoire X670 Gen5 (NVMe)

Gen4 (GPU) 1x16, 2x8 USB 3.2 (20 Gbit/s)

USB4 (Optionnel) CPU et mémoire B850 Gen5 (NVMe / GPU Opt)

Gen4 (GPU) 1x16, 2x8 USB 3.2 (20 Gbit/s) CPU et mémoire B650E Gen5 (NVMe / GPU) 1x16, 2x8 USB 3.2 (20 Gbit/s)

USB4 (Optionnel) CPU et mémoire B650 Gen5 (NVMe)

Gen4 (GPU) 1x16, 2x8 USB 3.2 (20 Gbit/s)

USB4 (Optionnel) CPU et mémoire B840 Gen3 (NVMe / GPU) 1x16 USB 3.2 (10 Gbit/s) Mémoire seulement A620 Gen4 (NVMe / GPU) 1x16 USB3.2 (10 Gbit/s)

USB4 (Optionnel) Mémoire seulement

Nous avons écrit ce papier au présent, mais sachez que les cartes mères X870E et X870 ne débarqueraient pas avant le 30 septembre. Celles basées sur des chipsets moins haut de gamme arriveraient forcément plus tard.