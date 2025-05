no ragotz

La RTX 5060 Ti 8 Go accuse le coup en PCIe 4.0

Que la version 8 Go de la GeForce RTX 5060 Ti se montre moins parfois performante que sa jumelle équipée de 16 Go de VRAM n’étonnera personne. Pour compléter les écarts mis en évidence par certains tests, ComputerBase a mesuré l’impact de l’interface PCIe lorsque la mémoire vidéo est saturée. Sans surprise, en PCIe 4.0, les performances de la RTX 5060 Ti 8 Go chutent davantage. Précions que ces modèles sont configurés pour le PCIe 5.0 x8.

Taillée pour le FHD

En 1440p, l’interface n’a aucun effet sur la version 16 Go avec les jeux actuels. En revanche, le modèle 8 Go, déjà désavantagé en PCIe 5.0, souffre encore plus.

Carte graphique RTX 5060 Ti 16 Go RTX 5060 Ti 8 Go Moyenne IPS en PCIe 5.0 65,2 57,6 Moyenne IPS en PCIe 4.0 65 50,4 1 % Low en PCIe 5.0 53,6 44,3 1 % Low en PCIe 4.0 53,4 37,9

Toutefois, ce constat vaut pour la définition précitée et avec les paramètres en Ultra. Et quelques titres plombent clairement la moyenne. En témoignent les mesures ci-dessous ; les premières sont issues de BO6, les secondes de Dragon Age : The Veilguard.

Bref, dans de telles conditions, qu'en 2025, une carte 8 Go soit handicapée en 1440p n'a bien sûr rien d'incoréhent. Le test de TPU, par exemple, met en évidence la nécessité de passer les textures en Low dans Indiana Jones avec ce modèle.

De manière plus générale, sur 27 jeux testés en PCIe 5.0, la RTX 5060 Ti 8 Go offre des performances équivalentes à la 16 Go dans 12 cas. Mais sur certains titres, ses prestations se dégradent nettement. Dans quatre (Dragon Age, Indiana Jones, Oblivion Remastered, Spider-Man 2), la source qualifie l'expérience d'injouable.

Actuellement en rupture, les RTX 5060 Ti sont affichées à partir de 399,99 euros (8 Go) et 449,99 euros (16 Go) chez TopAchat. Autant dire que si cet écart se maintient au moment du réassort, le choix du modèle 16 Go s’imposera.

Rappelons que la GeForce RTX 5060 est attendue dans le courant du mois de mai (le 19 aux dernières nouvelles). Contrairement à la Ti, NVIDIA ne la proposera qu’avec 8 Go de VRAM — du moins, jusqu'à preuve du contraire.

Carte graphique RTX 5060 Ti RTX 5060 Référence PG152 SKU 15 (16 Go)

PG152 SKU 10 (8 Go) PG152 SKU 25 GPU GB206-300 GB206-250 Cœurs CUDA 4608 3840 Fréquence Boost 2572 MHz 2 500 MHz VRAM 16/8 Go G7 8 Go G7 Vitesse mémoire 28 Gbit/s 28 Gbit/s Bus mémoire 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 448 Go/s 448 Go/s TGP 180W 150W MSRP 429 dollars / 449 euros (16 Go)

379 dollars / 399 euros (8 Go) 299 dollars Annonce 15/04/25 15/04/25 Commercialisation 16/04/25 01/05/25