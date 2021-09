Full razer chroma jacket !

Inutile de présenter Razer, le géant singapourien du gaming, constructeur très prolifique et disposant d'une forte image de marque, parfois méritée, parfois moins, avec un catalogue de produits assez complet, des claviers, des souris, des casques, des machines portables, des tapis de souris, des PC, des boitiers GPU externes, et autres accessoires. Comme tous les fabricants dans le domaine, Razer possède son propre écosystème maison unique, affiné au fil des années pour gérer tous les paramètres des périphériques Razer au même endroit et animer les loupiottes présentes sur la bonne majorité de son matériel. Chez le fabricant, cet écosystème repose sur Razer Chroma pour le RGB, articulé autour de Razer Synapse. Aujourd'hui, nous allons donc tout d'abord nous pencher sur chaque composant constituant notre système full Razer (une première pour nous), pour voir ensuite ce qu'il est possible de faire avec Chroma, souvent présenté comme étant l'un des « meilleurs » écosystèmes RGB.