Une GTX 970 avec 8 Go de VRAM à l’épreuve de 2025

Nous avons terminé la semaine passée avec le plaidoyer de Frank Azor d’AMD qui défendait la pertinence de cartes avec 8 Go de VRAM en 2025. Ce fut l’occasion de se remémorer qu’en face, du côté des GeForce, cette quantité de mémoire fut étrennée par la GTX 1070, une carte Pascal lancée en juin 2016. Son ascendante directe, la GTX 970, commercialisée en septembre 2014, n’avait eu droit qu’à 4 Go ; qui plus est, avec 512 Mo interfacés en 32 bits plutôt qu’en 224 bits comme la grosse part restante.

De Maxwell à Blackwell

Nous avons reparlé de cette carte en avril 2019. Pour une funeste raison : déterminer si cinq ans après sa naissance, la GTX 970 était bonne pour la poubelle. La réponse était négative. Et à l’évidence, même six ans plus tard, toutes n’ont pas fini à la benne.

L’auteur de la chaîne Peperaio Hardware a voulu voir ce que valait cette vieillerie dans quelques jeux plus ou moins récents. Afin d’inscrire sa démarche dans une controverse actuelle, il a comparé une GTX 9070 classique, donc armée de 4 Go de VRAM, à une autre modifiée par le moddeur brésilien Paulo Gomes. Ce dernier a équipé l'exemplaire de puces mémoire d’une capacité de 1 Go ; la quantité de mémoire vidéo dédiée passe ainsi à 8 Go.

Les IPS moyennes sont consignées dans le tableau ci-dessous. Sans grande surprise, avoir 8 Go plutôt que 4 s'avère bénéfique dans certains titres — mais pas dans tous. Bien entendu, cette adjonction ne transforme pas non plus Maxwell en Blackwell. Les mesures ont été prises en 1080p, avec les réglages en Low. Visuellement, c’est souvent assez laid, mais nous parlons d’un GPU qui a maintenant plus d’une décennie. Ce qui fait dire à un certain @Pod-042, dans un commentaire ayant récolté plus d’une soixantaine de j’aime : « Conclusion : une GTX 970 fait encore tourner les derniers jeux. Impressionnant. »