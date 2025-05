80 PLUS Ruby, la nouvelle Ã©lite de lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique

Officiellement lancée en mars dernier, la nouvelle certification 80 PLUS Ruby était jusqu’ici passée relativement inaperçue, relayée uniquement par quelques sites spécialisés tels que Semiconductor Today. En dépit de la concurrence de Cybenetics, le 80 PLUS reste une norme très courante dans le milieu du PC, alors autant rester au jus. Sachez donc qu’en mars dernier, CLEAResult, qui chapeaute cette certification, en a officialisé une nouvelle, le 80 PLUS Ruby. Elle surplombe Titanium.

Il existe donc désormais sept niveaux de certification : Standard, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium et, tout en haut de l’échelle, Ruby.

Pour obtenir la certification 80 PLUS Ruby, un bloc d'alimentation doit atteindre un rendement d’au moins 96,5 % à 50 % de charge et maintenir un rendement d'au moins 90 % à une charge de 5 % et de 100 %. Contrairement aux certifications précédentes, Ruby spécifie également des valeurs minimales de facteur de puissance : à une charge de 5 %, une alimentation doit offrir un rendement de 90 % avec un facteur de puissance d'au moins 0,90. Vous trouverez toutes les exigeances ci-dessous.

Dans son propre communiqué, CLEAResult présente le 80 PLUS Ruby comme « le plus haut niveau de certification de l'efficacité énergétique jamais établi pour les blocs d'alimentation (PSU) des serveurs de centres de données ». C'est ainsi un standard pensé pour les PSU de centres de données, sans réelle application aux blocs d’alimentation grand public à ce stade.

C'est le compte X Ruby_Rapids, derrière lequel se cache l’éditeur de ithome, qui a contribué à faire remonter cette info. L'auteur fournit aussi des liens vers des communiqués de Delta Electronics et de Navitas, des entreprises évoluant dans le secteur des alimentations pour serveurs.

80 PLUS Ruby for datacenter PSUs:https://t.co/Wh8S0wLwDc



96.5% for 230V Internal Redundanthttps://t.co/6CfB5Zrn27 — Ruby_Rapids (@RubyRapids) May 26, 2025

La première se targue d’avoir été l’une des premières à obtenir le sésame 80 PLUS Ruby pour ses alimentations de 5 500 W ; la seconde clame que « ses MOSFET GaNSafe et SiC Fast Gen 3 de haute puissance permettent à son portefeuille de conceptions de référence d'unités d'alimentation pour centres de données de 3,2kW, 4.5kW, et 8.5 kW […] d'atteindre une efficacité système de 96,5 % à 98 %, accélérant ainsi l'adoption de PSU pour serveurs de centres de données à énergie plus propre ». Elle précisait toutefois que ses conceptions de référence n’avaient pas encore reçu la certification 80 PLUS Ruby de CLEAResult.