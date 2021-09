En janvier 2020, MSi parlait de son 38 pouces HMI, alias le MEG381CQR. En janvier 2021, le géant remettait le couvert et évoquait les caractéristiques: il était proposé une dalle incurvée 2300R d'origine IPS de 37.5" de diagonale. Le format 24/10 impose une définition de 3840x1600 pixels, le tout sous 144 Hz et Adaptive Sync. Le temps de réponse de gris à gris était donné pour 1 ms, la luminosité à 600 cd/m², HDR600, et une interface HMI (Human Machine Interface). Il s'agit d'un petit écran OLED situé sous le moniteur, qui permet d'y afficher des données comme l'OSD, ou les paramètres du PC. C'était ce qui était promis, et la version finale est un peu différente.

En effet, la dalle ne change pas des infos de janvier 2021, ni sa forme, ni ses specs. En revanche, le nom s'enrichit d'un "Plus", le taux de rafraichissement n'est plus de 144 Hz, mais 175 Hz, tandis que le support de l'Adaptive Sync est abandonné au profit d'un G-Sync Ultimate, ce qui signifie que seule une GeForce saura se synchroniser avec lui via le scaler maison si cher à la firme verte, et qui assure un comportement de l'écran identique à tous ceux qui ont ce même scaler. Du coup, avec cette augmentation des compétences, on s'attend à ce que le prix ne soit pas amical, surtout avec une dalle 24/10 pas spécialement produite à l'échelle interplanétaire.