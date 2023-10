Dolce & Gabbana sur vos oreilles et pour poser vos fesses : l'étonnant choix de Razer

Le glamour dans le hardware ce n'est pas si souvent qu'on en voit. On se rappellera avec une certaine émotion des superbes périphériques de chez Lacie / Seagate estampillés Porsche Design ou plus récemment chez AOC avec des collections très réussies, du Level 10 originel de chez Thermaltake dessiné avec le concours BMW GoupDesign qui a aussi collaboré avec ASRock sur des barebones nettement moins réussis, ou encore le superbe Blade Runner toujours chez Lacie dessiné par Philippe Starck. Après un coup cet été avec Gilette (oui, les rasoirs, Razer did a razor) où les deux firmes « se rencontraient à l'intersection du design, de l'innovation et de la technologie de pointe pour dévoiler le produit en édition limitée » — *sic* — qui a du porter ses fruits, Razer remet le couvert, mais pas pour se raser le fion sillon inter-fessier cette fois, plutôt pour faire de vous le g4m0r le plus stylé de l'espace. Bien sûr, après avoir été le g4m0r le mieux équipé de la terre. Ainsi le team-up du jour porte sur un repose fesses Enki Pro*, un couvre oreille amplifiée sans fil Barracuda, ce dernier n'ayant aucune qualité spécialement remarquable si ce n'est sa polyvalence.

* : À prononcer à la bordelaise. Anqui est le « p*tain » bordelais, dérivé du nom « enc*lé » selon la définition exacte du dictionnaire. À prononcer en rallongeant les « i » selon le degré d’intensité. « Anquiiiiiiii, c'est gavé bien ce truc ! ». Oui bon, on ne peut pas avoir que des bons trucs dans le sud hein.

Bien sûr penserez-vous, ce type de collaboration n'apporte rien d'autre que du subjectif. Dans le cas de Razer, c'est finalement un transit assez naturel, la marque jouant plutôt la carte du qualitatif avec une image très marquée, un gros travail sur l'ergonomie et bien sûr le design plutôt iconique, le tout porté par une communication sortant très largement du spectre du public visé tout en gardant les fondamentaux spécialistes ; une stratégie qui se retrouve dans les prix de vente, souvent bien au-dessus de la concurrence sans pour autant offrir des produits sans reproches.

Pourtant, nous en parlions dans un billet précédant, difficile de ne pas trouver cette initiative intéressante : le glamour. Un peu de glamour dans ce triste monde où seul le RGB et les licornes apportent de la fantaisie depuis 5 ans, c'est quand même rafraichissant même si ça ne sert à rien. Des team-up avec des licences de jeux vidéo par exemple on en voit souvent, NZXT aime bien notamment, et même certains assembleurs s'y collent comme Cybertek et ses PC gravés pour proposer un peu d'exclusivité. Mais s'associer avec une boite de mode et plutôt axé bling bling caguolles, ça, c'est une première, sauf erreur. Vous le savez qu'au Comptoir le marketing c'est pas trop trop notre cam, on le porte même en dérision H24 dans le pied de page du site.

Un design avec une petite odeur de Vuitton

Du coup, nous avons demandé à un spécialiste du marketing, un vrai, sans doute fortement poilu, son point de vue, pour boucler ce billet :

Le 7e ou 8e P des 10 « P » du marketing pour le Partenariat. Indispensable à toute marque désirant d’un côté, monter en gamme et toucher une cible qui auparavant lui était probablement inaccessible et de l’autre la possibilité d’atteindre des communautés avec lesquelles elle n’avait pas l’habitude de communiquer. Cela marche bien entendu si chacun respecte les codes et les usages de l’autre.

Nous avons déjà vu cela avec la KIA RIO 2 ORANGINA dans le but de marquer certainement une plus grande accessibilité à la marque du constructeur avec un côté plus festif et plus jeune. Aujourd’hui c’est au tour de Dolce & Gabbana d’associer son image à Razer. Si le premier n’est pas forcément accessible à toutes les bourses, sauf dans l’économie circulaire (type Vinted), et que Dolce & Gabbana avait déjà lancé une marque plus accessible avec son D&G, il lui restait l’ouverture à la caractéristique d’un choix méticuleux de la part de toute une communauté.

Quoi de mieux que de s’adresser aux personnes qui ne jurent que par la dernière RTX 4090, le Ray-tracing et les versions PC des plus grands jeux PS5 ? La communauté des joueurs fait attention aux choix qu’elle fait, pour chaque élément, chaque composant, lui constituant son set. Dans un match d’E-Sport, chaque centième, voire millième de seconde compte et spécifiquement dans un battle royale ! Le skill, oui, mais le matos aide un chouïa parfois ! Quoi de plus normal que de lancer une ligne de produits qui lui est directement adressée ? Et bon, ce n’est pas comme si Razer avait voulu rajouter des loupiotes à la charte de Dolce & Gabbana aussi ! N’empêche qu'on l’a imaginée cette réunion de brief : bon, et on les rajoute où les leds chef ?

Et en vrai, vous savez quoi ? Si, il l'ont fait...