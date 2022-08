Un peu de plastique frais dans le catalogue de souris de Razer et plus précisément dans sa gamme Basilisk, celle-ci se voit être ajoutée un mulot baptisé Basilisk V3 Pro, emboitant le pas à la Basilisk V3 lancée en septembre l'année dernière. Que nous réserve-t-elle ? Razer nous présente sa nouvelle souris comme étant la plus pointue à ce jour chez lui, reprenant tout de même les bases des modèles précédents pour en faire un modèle d'autant plus complet et abouti.

Physiquement, la souris n'a pas particulièrement changé, les dimensions sont d'ailleurs identiques à quelques millimètres près et hormis une poignée de modifications esthétiques très mineures ici et là, elle ressemble en tout point à ses prédécesseuses et sa forme rappellera donc toujours autant celle d'une G502 de chez Logitech. Les nouveautés sont à chercher sur le plan technique. Comme vous le verrez dans le tableau ci-dessous résumant les caractéristiques, la Basilisk V3 Pro est un peu plus qu'une simple version sans-fil de la Basilisk V3. Mais avant toute chose, une bonne petite dose de marketing vidéo :

Razer Basilisk V3 PRO Basilisk V3 Ergo' Pour droitier Pour droitier Dimensions approximatives 130 x 75,4 x 42,5 mm (L x l x h) 130 x 75 x 42,5 mm Poids 112 g sans câble 101 g sans câble Capteur Capteur optique 30K Focus Pro Précision de 99,8 % Capteur optique Taux de rafraîchissement 4000 Hz 1000 Hz DPI 30 000 26 0000 IPS (pouces par seconde) 750 650 Accélération 70G 50G Boutons 10 + 1 programmables 10 + 1 programmables Interrupteurs Optiques Razer de 3e génération 90 millions de clic Optiques Razer de 2e génération 70 millions de clic Molette Molette inclinable Razer HyperScroll 4 positions (défilement à 4 directions) Mode cranté et défilement libre par activation électronique Molette inclinable Razer HyperScroll 4 positions (défilement à 4 directions)

Mode cranté et défilement libre par activation électronique Profils embarqués 4 programmables 1 par défaut (non modifiable) 4 programmables 1 par défaut (non modifiable) Sans-fil Razer HyperSpeed Wireless (avec dongle HyperPolling Wireless 4KHz) Bluetooth - Autonomie Jusqu'à 90 heures en HyperSpeed - Câble Speedflex USB-C 1,8 m Pour recharge et utilisation en mode filaire Speedflex USB-C 1,8 m Autres Éclairage Razer Chroma RGB sur 13 zones Station d'accueil et module de recharge Razer (vendus séparément) Patins en PTFE Éclairage Razer Chroma RGB sur 11 zones Patins en PTFE Garantie 2 ans 2 ans Prix Souris seule : 179,99 € Station d'accueil Mouse Dock Pro : 99,99 € Module de charge Wireless Charging Puck : 24,99 € Bundle Souris + Puck = 193,99 € Bundle souris + Dock = 242,99 € Pages produit Basilisk V3 Pro Basilisk V3

La Basilisk V3 Pro succède aux Basilisk Wireless Ultimate et X HyperSpeed de 2019. On se doit tout d'abord de noter la régression en matière d'autonomie de la batterie. Le nouveau capteur Focus 30K Pro plus puissant n'y est probablement pas pour rien, mais surtout aussi la capacité de la souris à monter jusqu'à 4000 Hz grâce entre autres au nouveau dongle 4 KHz du fabricant, ce qui est d'ailleurs une première pour une souris sans-fil à notre connaissance. Le débat quant à l'utilité d'aller au-delà des 1000 Hz est toujours ouvert. Ce qui est certain, c'est que ça fera travailler votre CPU un peu (beaucoup) plus dur.

Razer met aussi l'accent sur sa fameuse molette « intelligente » HyperScroll, déjà introduite avec la Basilisk V3, offrant un mode de défilement libre et un mode cranté tactile, le tout fluide et à quatre directions. Il semblerait que cette molette soit d'ailleurs assez appréciée.

Bref, la Basilisk V3 Pro est un concentré technologique, mais ce n'est pas que sur la plan technique qu'un nouveau sommet a été atteint, hélas. En effet, avec cette « debauche » technologique (dont on peut douter de la pertinence pour un objet grand public aussi simple qu'une souris), le prix aussi a naturellement grimpé la montagne. Razer laisse tout de même la possibilité d'acheter la souris avec ou sans ses accessoires, individuellement ou en bundle. Mais 180 balles pour un mulot seul, ça commence tout de même à faire franchement beaucoup, sans même parler du fait qu'il faut 250 boules pour s'offrir la souris et le dock... Si encore elle était un poil atypique et fabriquée en fibre de carbone comme celle-ci, mais non.

Comme sur d'autres segments (celui des cartes mères notamment), on sent qu'il y a volonté de conserver coûte que coûte des prix aussi élevés que possible. Néanmoins, on ne doute pas tant qu'elle trouvera preneur, ne serait-ce qu'auprès des fidèles de l'Église Razer. Les intéressés moins pressés préfèreront surement gentiment attendre que le temps fasse son p'tit effet et puis les soldes.