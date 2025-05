La Switch 2 sâ€™annonce souris-friendly

Plus que quelques jours avant la sortie de la Nintendo Switch 2 (prévue pour le 5 juin).Vous en conviendrez, cette nouvelle version de l’hybride ne casse pas les codes, elle est totalement dans la lignée de la précédente : c’est grosso modo la même machine, juste plus puissante. Parmi les quelques fonctionnalités bienvenues, il y a tout de même la possibilité d’utiliser les Joy-Con 2 en mode souris. Appliquée à la la console de Nintendo, cette approche offrira en principe des contrôles plus fins dans les jeux de gestion / stratégie, et bien sûr une meilleure visée dans les FPS. Peut-être au prix d’une belle tendinite, au regard de l’ergonomie des Joy-Con 2 : ils sont plus hauts que larges, et leur prise en main sur la tranche laisse assez dubitatif. Heureusement, il devrait être possible de brancher une souris plus traditionnelle, plus trapue, donc plus confortable, en USB.

Un système davantage pensé pour le curseur

C’est ce qui transparaît dans la séquence ci-dessous, qui montre une transition fluide entre Joy-Con 2 et souris en USB dans le jeu Nobunaga's Ambition : Awakening Complete Edition. Lorsque du branchement, un message système apparaît. Il prévient qu’une souris a été connectée. Ensuite, le choix du périphérique est interchangeable à la volée, selon lequel est manié. Bref, c’est comme passer d’un souris / clavier pour les phases de tir à une manette pour les séquences de conduite sur PC, par exemple.

Comme le relève VideoGamesChronicle, la Switch originale prenait déjà en charge clavier et souris, mais seulement dans certains jeux — la source cite le portage de Turok par Nightdive. Cette fois, du fait de l'intégration native du curseur dans les Joy-Con 2, la compatibilité semble plus poussée, et laisse entrevoir un support élargi dans l’écosystème de la Switch 2. En témoigne la petite séquence qui avait été présentée pour l’app Nintendo Today il y a quelques semaines (image d'illustration).

Ajoutons que les contours précis de cette compatibilité restent quand même flous. Rien ne garantit que le support de la souris sera généralisé à l’ensemble des jeux. D'autre part, Nintendo ne propose (pour l’instant) aucune souris officielle ; espérons donc une compatibilité étendue à tous les modèles tiers.