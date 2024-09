Avec son coussin Freyja, Razer veut stimuler lâ€™utilisateur de PC Ã  coups dâ€™effets haptiques

Si vous estimez que votre installation de jeu (votre setup gaming quoi) à base de chaise Ikea, de bureau Conforama et du classique combo clavier / souris ne procure pas des sensations sensationnelles, Razer souhaite vous bousculer un peu avec le Razer Freyja, alias le « le premier coussin gaming haptique HD au monde ».

Il a l'air d'apprécier ; on espère que la lecture des articles du Comptoir vous fait le même effet © Razer

Project Esther accouche de Razer Freyja

Ici, nous ne sommes pas dans la démesure de l’ORB X GamePod de Cooler Master. Freyja est nettement moins incombant et onéreux. C’est l’aboutissement commercial du concept Project Esther présenté en début d’année à l’occasion du CES 2024.

Le coussin haptique Razer Freyja se fixe à une chaise. Grosso modo, c’est la version siège de la manette Dual Sense ; les retours haptiques ne ciblent plus les mains, mais plutôt le dos. Il se compose de « six actionneurs haptiques à moteur ». Quatre sont positionnées dans le dossier, et deux plus massifs au niveau de l’assise. Ces « effets haptiques » ambitionnent de retranscrire « la direction, la distance et l’emplacement des événements ». Les utilisateurs peuvent choisir 6 niveaux d’intensité haptique ou régler manuellement l’intensité de chaque actionneur (de 0 à 100 %).

En matière de simulation, il y a deux sources possibles. La première est une liste de jeux intégrant des retours haptiques spécialement réglés par les développeurs des titres en question. Razer donne trois exemples : Final Fantasy 16, Silent Hill 2 et Stalker 2. La seconde se base sur l’audio. Elle façonne le « retour haptique en temps réel à partir du son de votre film, de votre jeu ou de votre musique ».

Admirez l'effet sur le pelage du joueur

Les modes de connexion font aussi la paire : une connexion 2,4 GHz, via l’HyperSpeed Wireless de Razer, ou simplement en Bluetooth, notamment pour les appareils Android (à partir d’Android 12 ; pas de support iOS pour le moment). Sinon, le coussin ne fonctionne pas sur batterie mais nécessite d’être branché via un câble d’alimentation. Enfin, en principe, contrairement au Snap Tap mode des claviers Huntsman V3 Pro, ces retours haptiques ne devraient pas causer votre refoulement de Counter-Strike 2...

Ce Razer Freyja coûte 299,99 euros. L'entreprise accorde seulement un an de garantie.

Casque Kraken V4 Pro : le prix d'une PS5 édition numérique

Pour êtres exhaustifs, Razer a fait d’autres annonces dans le cadre de sa RazerCon 2024. L’une concerne le Kraken V4 Pro, une variante de son casque Kraken V4. C’est un modèle clairement haut de gamme. Il est assorti d’un hub de contrôle avec écran OLED. Prix du dispositif : 449,99 euros.

Casque Razer Kraken V4 Pro Razer Kraken V4 Haut-parleurs Haut-parleurs en bio-cellulose Razer TriForce de 40 mm Haut-parleurs en titane de 40 mm Razer TriForce MICROPHONE Micro à très large bande

Razer HyperClear rétractable Micro à très large bande

Razer HyperClear rétractable Un son surround THX Spatial Audio THX Spatial Audio Connectivité Sans fil : technologie Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) + Bluetooth 5.3 avec audio simultané Par câble : câble USB Type A + 3,5 mm Sans fil : technologie Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) + Bluetooth 5.3 Par câble : USB Type-A Autonomie de la batterie Jusqu’à 50 heures (haptiques/éclairage éteints, connexion 2,4 GHz) Jusqu’à 45 heures (haptiques/éclairage éteints, connexion 2,4 GHz + BT) Jusqu’à 13 heures (haptiques et éclairage allumés, connexion 2,4 GHz) Jusqu’à 70 heures (éclairage éteint, connexion 2,4 GHz) Jusqu’à 35 heures (éclairage allumé, connexion 2,4 GHz) Poids 397 g (hors centre de commande avec écran OLED) 350 g

Razer Synapse 4 : mieux que Synapse 3 !

Pour finir, notez l’arrivée de Razer Synapse 4. Une version présentée comme plus intuitive, plus performante, etc. Vous aurez tous les détails sur le site de la marque si besoin. Les quatre points clefs mis en avant sont une stabilité améliorée, une interface plus moderne, l'intégration de nouvelles fonctionnalités et enfin de meilleures performances système.