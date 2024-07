Vous foirez vos reprises dâ€™appuis dans les FPSÂ ? Razer a la fonctionnalitÃ© quâ€™il vous faut

Le Razer Huntsman v3 Pro, passé entre nos mains fin mars à des fins de test, et déjà une bête de clavier pour les joueurs, en partie grâce à ses switches analogiques. La marque souhaite enfoncer le clou avec une nouvelle fonctionnalité disponible pour sa gamme de claviers Huntsman V3 Pro (laquelle regroupe trois modèles, les V3 Pro, V3 Pro Tenkeyless, V3 Pro Mini) : le mode Snap Tap.

Disponible sous la forme d’une mise à jour du micrologiciel, ce mode Snap Tap cible clairement les joueurs, et plus particulièrement les aficionados de FPS (first person shooter) compétitifs.

Le Snap Tap, quèsaco ?

Razer explique que le Snap Tap facilite le counter-strafing. Pour le dire plus simplement, le changement brutal de direction. La marque explique qu’avec un clavier de jeu standard, lorsque deux directions opposées sont détectées, aucun mouvement n'est pris en compte. Votre personnage cesse simplement de se déplacer et reste immobile tant que les deux touches sont maintenues. Pour qu’il se décide enfin à bouger ses miches dans une direction, la touche opposée doit être relâchée.

Par éthique journalistique, nous avons avons voulu nous assurer de la véracité de ce propos ; en conséquence, nous avons entrepris de jouer tout l'après-midi à Counter-Strike 2. Effectivement, après des centaines de tentatives à notre actif, nous confirmons qu'enclencher simultanément D puis Q a conduit systématiquement notre terroriste à se figer, comme s'il était soudainement atteint d’un syndrome cataleptique.

Hélas, c'est peut-être ce qui nous empêche de dépasser le grade Silver II en dépit de nos 3000 heures au compteur, Razer stipule que le counter-strafing est l’une des clefs du succès dans le FPS de Valve. La société précise que cette technique est utilisée pour minimiser l'élan et l'inertie, ce qui permet des tirs plus précis. Elle consiste à relâcher une touche de mouvement et à appuyer rapidement sur la touche opposée pour annuler le déplacement et ainsi tirer avec précision.

Pour être exécutée dans les règles de l’art, elle exige toutefois des joueurs qu'ils relâchent rapidement une touche de mouvement puis en appuient sur une autre dans la foulée ; manœuvre « qui demande synchronisation et rapidité d'exécution ».

Le mode Snap Tap est censé aider les joueurs un peu mous du doigt. Concrètement, avec ce mode, lorsque deux directions opposées sont détectées, c'est la dernière entrée qui est considérée comme prioritaire. Alors en pratique, si nous avions lancé notre partie de CS2 en maniant un Razer Huntsman v3 Pro avec le Snap Tap activé, notre terroriste n’aurait peut-être pas raté ses reprises d’appuis au bout milieu des double doors de Dust 2 ; il ne serait donc pas resté planté comme une potiche entre les deux battants, attendant sagement de recevoir sa balle d'AWP ou sa rafale de M4 ; il nous aurait permis d'enchaîner les kills à coup de "j'te feinte sur la jambe droite, mais en fait j'suis déjà sur celle de gauche, et bam prends ça dans ta face".

Sans Snap Tap

Avec Snap Tap

Le résumé de Razer reprend ces grandes lignes, mais exprimées différemment. La société souligne que grâce au Snap Tap, « votre personnage ne s'arrêtera plus de bouger dans le feu de l'action lorsque deux touches directionnelles opposées sont pressées. Au contraire, vous pouvez désormais changer de direction instantanément sans avoir à relâcher la touche précédente » ; et d’ajouter : « nous vous recommandons d'utiliser le mode Snap Tap en même temps que le mode Rapid Trigger pour une réactivité encore plus grande ». Pleine de sagesse, Razer stipule que ces « transitions transparentes sont cruciales dans les jeux compétitifs, où la moindre milliseconde peut avoir un impact » sur l’issue du combat. Si avec tout ça, vous n’enchaînez pas les clutch, on ne peut plus rien pour vous - et encore moins pour nous.

La théorie c'est bien beau, mais rien ne remplace la pratique. Voici donc des séquences illustrives dans CS2 de ce que Razer attend désormais de nous tous :

La mise à jour logicielle des claviers incluant le mode Snap Tap est actuellement en cours de déploiement. Si vous ne l’avez pas encore reçue, cela ne saurait donc tarder.