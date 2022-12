À la recherche d'un laptop gaming ? Profitez des fêtes de fin d'année pour craquer sur un portable Razer

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut vouloir jouer confiné sur un laptop plutôt que sur desktop. Tous les motifs sont valides, chacun verra midi à sa porte en fonction de sa situation et de ses préférences. Et puis, il faut aussi admettre que les dernières générations de machines de jeux portables arrivent bien souvent et malgré leur format à proposer des performances de haut niveau que même certains PC fixes peuvent leur envier.

Certes, elles ont aussi leurs inconvénients, le plus notable étant qu'ils sont à performances équivalentes sensiblement plus chères que l'alternative fixe. Eh oui, miniaturiser et agencer l'ensemble du matériel dans un espace réduit, sans oublier l'intégration d'un système de refroidissement à la hauteur des performances à son coût et le fait qu'il s'agisse aussi d'un marché plutôt niche n'aide pas non plus. En revanche, si l'argent n'est pas un tellement un problème et/ou que la mobilité est un impératif, de très belles bêtes s'offrent à vous !

Choisir son laptop de jeu ne sera jamais une mince affaire. C'est un segment malheureusement assez réputé pour son opacité. D'une part, il n'est pas rare que les différents modèles des différents fabricants gardent le même nom d'une année à une autre, bien qu'alors parfois différencié en indiquant le millésime, cela peut tout de même éventuellement engendrer quelques confusions. Ceci a toutefois l'avantage de pouvoir situer facilement la gamme du produit. Naturellement, pour une once de complexité supplémentaire, il existe généralement plusieurs variantes par modèle, personnalisables ou non. Cela dit, certains fabricants - comme Razer - font plus d'efforts que d'autres quant à la clarté et le détail de l'information fournie.

D'un autre côté, il faut aussi blâmer les fabricants de GPU et de CPU. La gamme de CPU mobile d'Intel a souvent été difficile à déchiffrer, même si cela s'est quelque peu arrangé avec les dernières générations. Malheureusement, pendant ce temps-là, AMD s'est mis à faire de l'Intel et a introduit une nomenclature ne faisant que sévèrement brouiller les choses pour le profane. Et n'oublions pas NVIDIA et ses nombreuses variantes de RTX 30, au TDP réglable au bon vouloir des OEM, occasionnant des situations cocasses où une RTX 3060 peut être meilleure qu'une RTX 3070. On se doit naturellement aussi de citer les différences de spécifications matérielles - parfois notables - entre la version mobile et desktop d'une référence portant le même nom, que ce soit chez AMD ou chez NVIDIA...

Quoi qu'il en soit, pour vous aider un (petit) peu dans votre choix, voici un mini échantillon de modèles de PC portable de jeu de plusieurs fabricants et de leurs caractéristiques. Attention, il ne s'agit pas d'un guide d'achat ! Razer nous a gentiment demandé de mettre en avant ses derniers produits et de tenter de vous convaincre de leurs qualités en prévision de vos achats pour les fêtes de fin d'années. Et parce que nous avons besoin de faire vivre le site, nous avons dit « oui », il convient donc de considérer cet article avant tout pour ce qu'il est, à savoir une présentation sponsorisée et donc orientée, mais pas non plus dénuée d'objectivité : la tâche est d'autant plus acceptable que l'offre de Razer ne manque effectivement pas d’attrait.

Razer Blade 14 (2022)

Laptop gaming 14 pouces Razer Blade 14 ROG Zephyrus G14 2022 Alienware x14 2022 Acer Predator Triton 300 SE CPU Ryzen 9 6900HX Ryzen 9 6900 HS Intel Core 12e Gen jusqu'à i7 Intel Core 11e/12e Gen jusqu'à i9 OS Windows 11 Home Windows 11 Home ou Pro Windows 11 Home Windows 11 Home Affichage 1920 x 1080 @144 Hz en IPS 2560 x 1440 @165 Hz en IPS 2560 x 1600 @120 Hz en IPS 1920 x 1080 @144 Hz 2560 x 1600 en OLED @144 Hz 1920 x 1200 @165 Hz en IPS GPU RTX 3060 à RTX 3080 Ti Radeon RX 6700S Radeon RX 6800S RTX 3050 à RTX 3060 RTX 3060 Mémoire 16 Go DDR5 4800 MHz Jusqu'à 24 Go de DDR5 4800 MHz 16 à 32 Go de LPDDR5 4800 ou 5200 MHz Jusqu'à 32 Go de LPDDR5 4800 MHz Stockage 1 x 1 To M.2 NVMe PCIe 4.0 1 x 1 To M.2 NVMe PCIe 4.0 1 x 512 Go/ 1 To/2 To NVMe PCIe jusqu'à 1 To SSD NVME PCIe Réseau Qualcomm WCN6856 Wi-Fi 6E (tribande) Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 Intel AX211 Wi-Fi 6E (dual-bande) Bluetooth 5.2 Intel Killer E2600 Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i (bibande) Bluetooth 5.3 Audio 2 HP stéréo THX Spatial Audio Codec 7.1 Dolby Atmos Smart AMP 4 HP - DTS:X Ultra I/O Jack audio combiné USB 3.2 Gen2 Type-A USB4 Type-C avec DP Alt Mode Thunderbolt 4 HDMI 2.1 Jack audio HDMI 2.0 USB 3.2 Gen2 Type-A et Type-C 1 lecteur carte Thunderbolt 4 via USB-C USB 3.2 Gen1 Type-A USB3.2 Gen2 Type-C DP Alt Mode HDMI 2.1 HDMI 2.1 Jack audio Thunderbolt 4 via USB-C USB 3.2 Gen2 Type-A RJ-45 Batterie 61,6 Wh 76 Wh 4 cellules 80 Wh 6 cellules 99 Wh 4 cellules Autre(s) Micro Webcam 1080p Clavier RGB Razer Chroma Micro Webcam 720p Clavier RGB 1 zone Clavier RGB 1 zone Webcam 720p @30 Hz Double microphone Micro Lecteur d'empreinte Webcam 720p Clavier RGB Poids 1,78 kg 1.65 à 1,72 kg 1,841 kg 1,8 kg Dimensions 319,7 x 220 x 16,8 mm 312 x 227 x 18,5 mm 321,5 x 262,77 x 14,50 mm 323 x 228 x 17,8 mm Prix 2349 à 3699 € À partir de 1699 € 1889 à 2285 € À partir de 1199 €

En premier lieu, intéressons-nous à la catégorie des laptops gaming de 14 pouces ! Si ce format un peu restreint ne nous fait pas peur, il y a déjà de quoi faire pour satisfaire ses besoins de performances et de mobilité. Vous remarquerez que la plupart de ces machines offrent des configurations matérielles d'un niveau relativement proche. Les vraies différences se font en général surtout sur la finition du produit, son aspect, son design, le système de refroidissement et tous les à-côtés sympathiques, mais pas forcément indispensables, comme une partie audio et/ou réseau plus avancée, une connectique plus touffue, la présence d'un clavier au rétroéclairage personnalisable et synchronisable, etc.

À cet égard, l'offre de Razer coche effectivement de nombreuses cases face à la concurrence. Tout d'abord en embarquant ce qui est toujours l'un des meilleurs CPU de la gamme d'AMD et qui intègre par ailleurs l'un des meilleurs iGPU du marché, et overclockable de surcroît. Le Blade 14 a également l'avantage de proposer le meilleur GPU mobile du moment, en attendant les RTX 40 sur ce segment, il s'agit de la RTX 3080 Ti, qui a grosso modo des spécifications comprises entre une RTX 3070 Ti et une RTX 3080 desktop. Pour ce qui est de l'affichage, les dalles proposées ont des spécifications sympathiques et qui n'ont pas grand-chose à envier à la concurrence, sauf peut-être le format 16/10 de certains.

Notons que le Razer Blade 14 est l'un des rares du marché à proposer une puce réseau tribande, là où beaucoup s’arrêtent au bibande, autrement dit, sa connexion sans-fil devrait logiquement être supérieure. La connectique chez Razer est également assez complète par rapport à ses concurrents : USB4/Thunderbolt 4 et HDMI 2.1 sont au rendez-vous ! Enfin, Razer est ici le seul à proposer une webcam 1080p, ce qui nous semble être le strict minimum de nos jours, mais n'est pas franchement commun sur ces machines, hélas. Le Razer Blade 14 s'appuiera bien évidemment sur l'écosystème Synapse/Chroma RGB plutôt bien peaufiné du fabricant, ce qui implique par exemple la possibilité d'en personnaliser et synchroniser l'éclairage avec d'autres accessoires compatibles. Notamment, l'éclairage du clavier est personnalisable touche par touche, de même que ses fonctions. Le constructeur a aussi fait bon usage pour la partie audio de son rachat de THX.

Dernièrement, comme c'est souvent le cas, Razer a doté son Blade 14 d'une finition premium plutôt épurée et d'un châssis entièrement à base d'aluminium machiné au CNC, avec un style discret plutôt classe qui ne manquera pas de rappeler certaines machines de la Pomme, surtout dans sa nouvelle robe Mercure - récemment ajoutée en complément de l'habillage noir traditionnel. En dépit de la puissance et du hardware pouvant être embarqué sous le capot, et avec un cooling plus que capable de refroidir une RTX 3080 Ti et son TDP de 100 W, le Blade 14 n'est ni le plus gros ni le plus lourd de sa catégorie, loin de là, il est même parmi les plus fins et plus menus du marché, ce qui est un très bon point pour la transportabilité de l'engin. Pas de débordements ni de formes inutiles ou pointues ! En contrepartie, la batterie semble un peu légère, ce qui n'empêche pas Razer d'annoncer une autonomie de 11 heures. Ceci dit, jouer se fait très rarement loin d'une prise.

Alors, le Blade 14 mérite-t-il d'atterrir sur votre bureau ? Si vous êtes un fan hardcore de la marque à la recherche d'une machine de jeu portable de ce calibre, la question ne se posera pas. Pour les autres, il faudra tout de même considérer un instant que le Blade 14 n'offre aucune possibilité d'upgrade en ce qui concerne la RAM (le SSD M.2 peut toujours être remplacé, mais attention à son épaisseur, du double-sided risque d'y être à l'étroit), ce qui n'est évidemment pas problématique si vous n'êtes pas du genre à bidouiller et que ce qui est proposé correspond d'emblée à vos besoins. Enfin, oui, le Razer Blade 14 est assurément plus cher que la moyenne, mais il n'en reste pas moins un laptop gaming particulièrement désirable avec bon nombre de qualités qui lui sont propres !

Razer Blade 15 (2022)

Laptop gaming 15,6 pouces Razer Blade 15 ADVANCED ROG Zephyrus G15 2022 MSI Stealth GS66 Alienware x15 R2 CPU Intel Core 12e Gen jusqu'à i9 Ryzen 7 6800 HS Ryzen 9 6900 HS Intel Core 12e Gen jusqu'à i9 Intel Core 12e Gen i7 ou i9 OS Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows Home ou Pro Windows Home ou Pro Affichage 1920 x 1080 @360 Hz en IPS 3840 x 2160 @144 Hz en IPS 2560 x 1440 @240 Hz en IPS ou en OLED 2560 x 1440 @240 Hz en IPS 2560 x 1440 @240 Hz en IPS 1920 x 1080 @165 ou 360 Hz 2560 x 1440 @240 Hz GPU RTX 3060 à RTX 3080 Ti RTX 3070 Ti ou RTX 3080 RTX 3070 Ti à RTX 3080 Ti RTX 3060 à RTX 3080 Ti Mémoire 16 à 32 Go DDR5 4800 MHz 16 Go DDR5 4800 MHz Max. 48 Go 32 Go DDR5-4800 Max. 64 Go 16 ou 32 Go LPDDR5 5200 MHz Stockage 1 x 1 To M.2 NVMe PCIe 4.0 1 x 1 To M.2 NVMe PCIe 4.0 1 x 1 To M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD M.2 NVMe PCIe Possibilité de RAID0 jusqu'à 8 To Réseau Intel Killer AX1690 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Killer Gigabit LAN (jusqu'à 2,5 GbE) Intel Killer AX Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Intel Killer AX1675 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Audio 2 HP stéréo THX Spatial Audio Smart Amp Dolby Atmos 2 x 2 W Dynaudio 2 x 2 W 2 x 2 W I/O Jack audio combiné USB 3.2 Gen2 Type-A USB 3.2 Gen 2 Type-C Thunderbolt 4 et USB4 via USB-C + DP Alt Mode Jack audio combiné HDMI 2.0b USB 3.2 Gen2 Type-A et Type-C DP Alt Mode 1 lecteur carte RJ45 Jack audio combiné USB 3.2 Gen Type-C USB 3.2 Gen2 Type-A Thunderbolt 4/USB4 DP Alt Mode RJ45 HDMI 2.1 Jack audio combiné USB 3.2 Gen Type-C USB 3.2 Gen2 Type-A Thunderbolt 4/USB4 DisplayPort DP Alt Mode HDMI 2.1 Lecteur carte mémoire Batterie 80 Wh 90 Wh 4 cellules 99,9 W 4 cellules 87 Wh Autre(s) 2 micros Webcam 1080p Clavier RGB Razer Chroma Micro Webcam 720p Clavier rétroéclairé Webcam 720p Lecteur d'empreintes Webcam 720p Lecteur d'empreintes Clavier rétroéclairé RGB par touche Poids 2,01 kg 1,90 kg 2,1 kg 2,34 kg Dimensions 355 x 235 x 16,99 mm 355 x 243 x 19,9 mm 358,3 x 248 x 19,8 mm 359,7 x 277,3 x 16,3 mm Prix 3099 à 4499 € 1899 à 2699 € À partir de 1699 € 2078 à 5144 €

Si vous visez un peu plus grand, pas de panique, personne ne vous jugera ni ne vous accusera de chercher à compenser quelque chose ! Vous auriez bien raison de vouloir le faire. On passe donc à la catégorie des laptops de jeu de ~15,6 pouces. Ici aussi, l'offre est très grande. L'avantage de monter ainsi en taille, outre de profiter d'un écran plus grand, c'est que les machines sont dans l'ensemble aussi plus capables et que l'on peut donc aussi y mettre plus de choses.

Même formule qu'avant, vous trouverez ci-dessus le Razer Blade 15 et ses caractéristiques multiples opposés à une sélection de concurrents plus ou moins directs, l'idée étant bien évidemment toujours de vous convaincre de la supériorité de l'offre (premium) de Razer.

À l'image du Blade 14, le Blade 15 embarque lui aussi du hardware de pointe, à la différence que Razer a opté pour de l'Intel sur cette machine un cran au-dessus dans la gamme. En revanche, vous y retrouverez toujours la même sélection de GeForce RTX, dont la fameuse RTX 3080 Ti configurée pour un TDP de 105 W. Bref, les performances de haut vol pourront être assurées ! Razer se distinguera aussi avec un écran 1080p, qui sera toujours 360 Hz et la possibilité d'avoir de l'OLED ayant une définition 1440p, et ce avec 240 Hz de taux de rafraîchissement, parfait pour du défilement bien nerveux des pixels.

Sans surprise, le Blade 15 sera aussi parfaitement au goût du jour avec la présence de Thunderbolt 4 et donc d'USB4, et une connectique plutôt complète. En sus, le constructeur a encore une fois fait bon usage de THX pour la partie audio, qui sait produire un son détaillé et même des basses. Notez que vous y trouverez aussi 2 micros, un clavier personnalisable au rétroéclairage RGB Chroma, toujours l'un des meilleurs trackpads du marché et surtout une webcam 1080p, choses qui ne se trouvent toujours pas partout. On peut également relever que le réseau - uniquement sans fil - est assuré par une puce Intel Killer AX1690, qui est plus récente que l'AX1675 de 2020. La batterie est encore une fois inférieure en matière de capacité à celle de la concurrence, mais soyons réalistes, la majorité des utilisateurs deviendront des g4m0rz fort certainement avec leur machine branchée sur secteur.

Enfin, sachez que le Blade 15 est lui aussi de bonne constitution, arborant un look identique à celui du Blade 14, avec un châssis « unibody » aux rebords arrondis et principalement en aluminium, sauf pour la base qui possède davantage de plastique et d'ouvertures afin d'aider le refroidissement. Un ensemble comme toujours très discret. À ce propos, à ce jeu, fort de son système de chambre à vapeur, la machine de Razer s'en sort plutôt bien pour dissiper les calories, et ce sans cuir les mains de l'utilisateur. Cette dernière en effet maximise la concentration de chaleur entre le clavier et l'écran assurant un confort optimal. Et malgré le matos, le Blade 15 conserve des dimensions qui font assurément de lui l'un des laptops de jeu les plus fins et les plus transportables du marché. Bref, il est comme un Blade 14, juste plus grand ! Enfin non, pas tout à fait, puisque le Blade 15 est cette fois-ci un peu plus bidouillable, et ce plutôt facilement. Plus précisément, il est possible de remplacer les deux modules RAM au format SO-DIMM, ainsi que le module M.2 Wi-Fi, et d'ajouter un second SSD M.2 (et/ou de remplacer celui déjà inclus, bien entendu).

Bref, le Blade 15 est une machine qui sait offrir d'excellentes prestations dans l'ensemble, sans superflus et qui se place sans aucun mal parmi les meilleures machines de ce type du marché, ainsi que parmi les mieux élaborées et finies. Certes, encore une fois, il faudra aussi accepter de payer pour ce qui est avant toute chose un appareil de jeu de luxe, plutôt qu'un simple laptop gaming transportable. À vous de voir s'il coche les bonnes cases et le cas échéant.