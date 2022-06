Les Razer Ornata V3 et V3 X débarquent avec un profil bas et du switch hybride

Une envie de clavier polyvalent, vaguement gaming et qui présente relativement bien, mais sans en faire trop ? Les nouveaux Ornata V3 et V3X seront peut-être alors des options à considérer. Comme avec les Ornata précédents, il s'agit avant tout d'adresser l'entrée de gamme du clavier, il va de soi que cela implique plusieurs concessions, mais Razer propose malgré tout des raffinements pas toujours évidents à trouver ailleurs. Pour ces nouvelles versions, Razer a quelque peu retravaillé le design, désormais sensiblement plus compact, plus moderne et épuré, mais toujours très plastique (et même un peu plus qu'avant). Esthétiquement, V3 et V3 X sont identiques.

Comme l'Ornata V2, l'Ornata V3 (et V3 X) est un clavier Full-Size avec toutes ses touches, des indicateurs lumineux et même des raccourcis supplémentaires. Les raccourcis multimédias ont toutefois changé et la molette de l'Ornata V2 a été remplacée par deux boutons. Puisqu'on en est à parler changement, le repose-poignet détachable en mousse et faux cuir de la V2 a laissé sa place à un repose-poignet magnétique soft-touch (qui n'a clairement pas l'air aussi confortable que le précédent), et le nombre de zones Razer Chroma RGB a été drastiquement réduit, à 10 sur le modèle V3 et une seule pour le V3 X, alors que l'éclairage était pourtant personnalisable touche par touche avec l'Ornata V2. Les capuchons sont toujours en ABS, mais ceux-ci ont cette fois-ci bénéficié d'un revêtement UV pour améliorer leur résistance à l'usure. Les deux Ornata sont également censés être mieux protégés contre les éclaboussures grâce à leur nouvelle conception, mais le fabricant n'a mis en avant aucun indice de protection spécifique. Sinon, toujours pas de mémoire embarquée à l'horizon et le câble USB et toujours fixe.

Comment se distinguent V3 et V3 X ? Par leurs interrupteurs. L'Ornata V3 profite des fameux interrupteurs mecha-membrane de Razer, un mélange hybride entre interrupteur mécanique et à membrane censé fournir un peu du meilleur des deux mondes. En pratique, celui-ci permet d'obtenir le toucher doux (mais parfois assez dur) de la membrane, avec le côté plus tactile et clicky (et donc plus audible) de l'interrupteur mécanique. Il s'agit a priori des mêmes switchs qui furent déjà utilisés pour l'Ornata V2. De son côté, l'Ornata V3 X possède tout simplement des interrupteurs « silencieux » à membrane.

Enfin, la distinction se fera aussi sur le prix. Un Ornata V3 coutera 99,99 €, ce qui correspond grosso modo au MSRP de l'Ornata V2. L'Ornata V3 X ne coutera en revanche que 49,99 €. On dira que le premier se destinera un peu plus au joueur que le second, mais les deux n'en restent pas moins des claviers gaming low profile, relativement abordables et tout de même un poil raffinés.