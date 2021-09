La série des MP600 chez Corsair date de janvier dernier, une date à laquelle le fabricant a dévoilé non pas un, ni deux, mais bien 3 modèles : le MP600 Core, le Pro et le Hydro X Edition, qui venaient à l’époque se rajouter au MP600 déjà existant, datant de 2019. Or, la firme semble avoir trouvé depuis de nouvelles idées, car un SSD NVMe PCIe 4.0 — la base de la gamme, quoi — vient aujourd’hui rallonger la gamme : le MP600 Pro XT.

Quoi de neuf sur cette version ? Outre un look légèrement différent au moyen d’un radiateur en aluminium d’apparence plus massif est rainuré verticalement plutôt qu’horizontalement, les performances progressent légèrement, voyez plutôt :

CORSAIR MP600 MP600 (l'original de 2019) MP600 CORE MP600 PRO MP600 PRO Hydro X Edition MP600 Pro XT Capacités 500 Go 1 To 2 To 1 To 2 To 4 To 1 To 2 To 2 To 1 To 2 To 4 To Interface / Format / Protocole PCIe 4.0 x4 M.2 2280, NVMe 1.3 PCIe 4.0 x4 M.2 2280, NVMe 1.3 PCIe 4.0 x4 M.2 2280, NVMe 1.4 Contrôleur Phison PS5016-E16 Phison PS5018-E18 NAND NAND 3D TLC 96L BiCS4 de KIOXIA NAND 3D QLC 96L Micron (ref. IA7HG66AWA) NAND 3D TLC DRAM 512 Mo DDR4 1 Go DDR4 1 Go DDR4 SK hynix 2 Go DDR4 SK hynix 1 Go DDR4 2 Go DDR4 Lecture séquentielle jusqu'à 4950 Mo/s jusqu'à 4700 Mo/s jusqu'à 4950 Mo/s jusqu'à 7000 Mo/s jusqu'à 7100 Mo/s Écriture séquentielle jusqu'à 2500 Mo/s jusqu'à 4250 Mo/s jusqu'à 1950 Mo/s jusqu'à 3700 Mo/s jusqu'à 3950 Mo/s jusqu'à 5500 Mo/s jusqu'à 6550 Mo/s jusqu'à 7000 Mo/s jusqu'à 5800 Mo/s jusqu'à 6800 Mo/s Lecture aléatoire 4Ko (IOPS) jusquà 420K jusquà 680K jusqu'à 200K jusqu'à 380K jusqu'à 630K jusqu'à 360K jusqu'à 660K jusqu'à 1,2 M Écriture aléatoire 4Ko jusqu'à 550K jusqu'à 600K jusqu'à 480K jusqu'à 580K jusqu'à 780K jusqu'à 800K jusqu'à 900K jusqu'à 1 M Endurance (TBW) 850 To 1800 To 3600 To 225 To 450 To 900 To 700 To 1400 To 3600 To 700 To 1400 To 3000 To MBTF 1,5 millions d'heures 1,8 millions d'heures 1,7 millions d'heures 1,6 millions d'heures Garantie 5 ans MSRP 115€ 195€ 400€ 160€ 320€ 655€ 230€ 445€ 470€ 219€ 439€ 1079€ Dispo 2019 Début 2021 Aujourd'hui ! Page Produit MP600 MP600 CORE MP600 PRO MP600 PRO Hydro X Waterblock XM2 MP600 Pro XT



Pour faire simple, il s’agit d’un refresh de la version Pro précédente, faisant cette fois-ci usage de la TLC 3D à 176 couches de chez Micron, contre 96 auparavant. Le reste de la sauce est exactement pareil : 2 Gio de cache DDR4 et un contrôleur Phison PS5018-E18, et roulez jeunesse. Résultat ? Les performances sont en hautes, et le prix en très légère baisse par rapport à la version du semestre dernier : youpi ! Bien entendu, cela n’a pas affecté la durabilité, un point positif, car parfois à surveiller sur certains disques.

De plus, si jamais vous aviez déjà craqué, mais aimez vous retrouver à la pointe de la performance, sachez que le bouzin est également compatible avec le CORSAIR Hydro X Series XM2 Water Block du début d’année. Enfin, si vous cherchez toujours plus de lecture, un test est même disponible chez TweakTown, et un autre chez KitGuru. Elle n’est pas belle, la vie ?