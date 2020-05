Depuis le 23 mars dernier, il est possible d’incarner la fameuse Alyx de Half-Life au rythme d’une action en réalité virtuelle — à condition d’avoir le hardware requis — et beaucoup se demandaient certainement si le titre allait être en mesure de booster le marché de la VR. En tout cas, Steam et son copain HTC n’ont pas manqué de proposer dans la foulée le jeu gratuitement à l’achat de hardware Index chez Valve ou Vive Cosmos chez HTC. L’objectif de départ était donc bien clair, mais est-ce que la sauce a vraiment pris auprès des joueurs ?

Il se trouve que oui ! Sans même jeter un œil sur les chiffres de Steam, notre analyse du SELL fin mars avait permis de constater la présence de Half-Life : Alyx sur la 2e place du podium du top 10 des ventes et celle du kit Valve Index VR en 4e position, et ce, une semaine seulement après le lancement du titre. Si le jeu a disparu assez rapidement du top 10, le kit Valve Index VR y est toujours bien classé, par exemple 2e en semaine 15 et 3e en semaine 16.

Chez Steam, cela s’est traduit par une augmentation mensuelle d’environ 950 000 des casques VR flashés sur la plateforme en avril, pour un nouveau total de 2,7 millions de casques représentant 1,91 % des utilisateurs (désormais plus nombreux que les Linuxiens) ! Il s’agit de la plus grande hausse jamais enregistrée par la plateforme de Valve et 3 fois plus que la dernière !

Certes, il est souvent bien plus facile d’afficher une hausse fulgurante en partant de très bas, et bien sûr, tous les casques ne sont pas des Index — même si ce dernier s’est assez rapidement taillé une bonne part du gâteau — ni forcément du matériel neuf et n’oublions pas que ces chiffres sont limités à Steam. Il reste aussi à voir combien de ces nouveaux utilisateurs reviendront réellement une fois passé la vague initiale, mais il est fort probable que la tendance va s’inverser dès ce mois-ci.

La corrélation avec le lancement du jeu est évidente...

Néanmoins, cette croissance grâce à HL : Alyx était assez attendue par les acteurs concernés (ou plutôt, très espérée), preuve qu’un bon titre VR avec une image AAA peut faire quelques merveilles ! Ne reste plus qu’à trouver la prochaine combine pour répéter l’exploit et tenter de péter un nouveau record… (Source : Road To VR)