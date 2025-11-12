Valve officialise la Steam Machine, le Steam Frame et le Steam Controller

Les précédentes fuites esquissant les projets de Valve faisaient l’objet de moult spéculations. Certains entrevoyaient un nouveau casque VR, d’autres la résurrection d'une Steam Machine. Finalement, c’est le tiercé gagnant : la société a officialisé ces deux produits, ainsi qu’une manette. Voici donc la Steam Machine, le Steam Frame et le Steam Controller.

Steam Machine : RDNA 3 et Zen 4

Le plus intéressant et le plus intrigant reste sans doute la nouvelle Steam Machine. La précédente, lancée il y a une décennie, s’était soldée par un flop. Forte du succès du Steam Deck, et surtout d’un SteamOS mature qui se pose comme alternative à Windows pour les joueurs, l’entreprise retente le coup.

Côté configuration, il est question d’un appareil associant un processeur AMD semi-personnalisé à architecture Zen 4 et un GPU RDNA 3. La fiche technique évoque un processeur AMD Zen 4 6 cœurs / 12 threads partiellement sur-mesure, avec un TDP de 30 W et une fréquence maximale de 4,8 GHz.

Le GPU est un AMD RDNA 3 à 28 CU, également partiellement sur-mesure, avec une fréquence maximale soutenue de 2,45 GHz et une enveloppe thermique de 110 W. Pour situer, la Radeon RX 7600 dispose de 32 CU et d’un TGP de 165 W. Il existe cependant un produit RDNA 3 à 28 CU : la Radeon RX 7600S, une carte laptop limitée à 75 W. Le rapprochement avec ces RX 7600 vaut aussi pour la mémoire. En effet, la Steam Machine embarque 16 Go de DDR5, et 8 Go de GDDR6 dédiés.

Dans sa présentation, Valve fait miroiter une expérience 4K 60 i/s avec FSR. Une promesse très marketing, donc à nuancer. Elle n’a pas les mêmes implications selon qu’elle porte sur Megabonk (jeu pour lequel les recommandations CPU et GPU sont respectivement potato 2 et yes) ou sur Cyberpunk 2077 tout path tracé. Sans faire les pinailleurs, la Radeon RX 7600, plus costaude sur le papier (en CU et en W), reste une carte taillée pour le 1080p. Enfin, même en supposant des optimisations, la 4K avec 8 Go de VRAM à l'horizon 2026 est une proposition antinomique.

Deux modèles de Steam Machine sont prévus, différenciés par leur stockage. L’un avec SSD NVMe 512 Go, l’autre avec SSD NVMe 2 To.

Par ailleurs, le boîtier adopte un format compact de 152 mm de haut (148 mm sans les pieds), 162,4 mm de long, 156 mm de large, pour un poids de 2,6 kg.

Côté connectique, on retrouve un DisplayPort 1.4 (jusqu’à 4K 240 Hz), un HDMI 2.0, un port Ethernet, un USB-C 10 Gb/s et quatre ports USB-A. Enfin, vous comprendrez plus bas, mais la config possède un adaptateur sans fil intégré pour une association directe avec le Steam Controller.

Steam Frame

Le Steam Frame est un casque de réalité virtuelle pesant 185 grammes seul, ou 440 grammes avec le serre-tête complet incluant interface faciale, système audio et batterie arrière. L’affichage repose sur deux dalles pancake de 2160 × 2160 px, avec un rafraîchissement de 72 à 120 Hz (jusqu’à 144 Hz en mode expérimental) et un champ de vision de 110°. Quatre caméras externes et un émetteur infrarouge doivent assurer un suivi précis des mouvements.

Sous le capot, on trouve un Snapdragon 8 Gen 3, épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage. Cette configuration permet de jouer en autonomie ou de diffuser des jeux Steam via Wi-Fi 7. Pour promouvoir la qualité de la diffusion, Valve met en avant un adaptateur sans fil et radio double ainsi qu'une transmission fovéale. Késako ? C'est, aux dires de l'entreprise, une fonctionnalité qui optimise les détails dans votre champ visuel pour que la qualité de l'image et l'optimisation de la bande passante s'en trouvent décuplées. Elle explique qu' « en interne, des données de suivi oculaire à faible latence sont exploitées pour diriger les pixels de meilleure qualité uniquement là où vous regardez ».

Côté confort et autonomie, le Steam Frame intègre un système audio embarqué et une batterie de 21,6 Wh, tout en profitant des fonctions de mise en veille et reprise instantanée de SteamOS.

Il s’accompagne de Steam Frame Controllers dotés de joysticks magnétiques TMR et de capteurs capacitifs. Valve opte pour la pile AA, et annonce une autonomie d’environ 40 heures par pile.

Steam Controller

Terminons avec le Steam Controller, la nouvelle manette de Valve. Conçue pour fonctionner à travers tout l’écosystème Steam, elle peut servir à « n'importe quel PC ou appareil utilisant Steam ou l'application Steam Link ».

La manette offre trois modes de connexion. Le principal repose sur le Steam Controller Puck, un petit module pré-appairé utilisant un signal sans fil propriétaire. Valve promet une latence d’environ 8 ms à 5 mètres, et la possibilité de synchroniser jusqu’à quatre manettes. Ce Steam Controller peut également se connecter en Bluetooth ou simplement via USB-C.

Côté commandes, on retrouve des joysticks magnétiques TMR, quatre moteurs haptiques, deux pavés tactiles carrés de 34,5 mm à retour haptique et pression variable, un gyroscope IMU 6 axes, quatre boutons programmables sous la coque, deux zones capacitives à l’arrière des poignées, et bien sûr toutes les commandes standard d’une manette moderne. Cette manette Steam Controller pèse 292 grammes tandis que le Steam Controller Puck fait 16 grammes. Pour la comparaison, une DualSense affiche 282 grammes sur la balance. Enfin, il y a une batterie Li-ion de 8,39 Wh, censée délivrer jusqu’à 35 heures d’autonomie. Elle est rechargeable via le Puck (magnétiquement) ou un câble USB.

Aucun tarif pour le moment pour tous ces produits, mais des expéditions prévues à partir de début 2026, selon Valve.