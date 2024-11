Le Steam Deck renie ses origines et cÃ¨de au blanc

Cette nouvelle ne passionnera que les appréciateurs de consoles portables, et qui plus est ceux donnant dans le suprémacisme blanc ; mais après tout, la porte du Comptoir est ouvert à tout le monde, sans la moindre discrimination. Que ce public-ci soit donc informé de l’arrivée d’un nouveau Steam Deck. D’un Steam Deck OLED blanc.

Jusqu’à présent, les deux Steam Deck — El Cédé et Oled — sont noirs, indépendamment de leur identité onomastique (le nom premier étant davantage à consonance arabique que celui du second, pour lequel la résonance résonne plutôt nordique).

Peut-être pour célébrer à leur façon la victoire de Donald Trump, dont l’élection de 2016 fut qualifiée par certains comme la revanche de l’homme blanc, et celle de 2024 comme celle des masculinistes (c’est au moins cohérent chronologiquement parlant, puisque si Barrack Obama est noir, John Biden est blanc ; ce dernier pourrait toutefois s’inquiéter, ou au contraire s'enorgueillir, du reste de l'insinuation), les têtes pensantes de Valve ont donc décidé de dégainer un Steam Deck blanc.

La société a officialisé cette sortie via un message posté sur le réseau social détenu par un grand ami du président fraîchement réélu ; ce qui, vous en conviendrez, accrédite notre théorie. Le message est sans ambiguïté : à partir du 18 novembre à 3 heures de l’après-midi Pacific Time, soit le jour suivant, mardi à partir de minuit dans l’Hexagone, le Steam Deck blanc sera disponible à l’achat.

Hello! We're excited to announce that Steam Deck OLED: Limited Edition White will be available worldwide on November 18th, 2024 at 3PM PST. This model will cost $679 USD, and will be available in all Steam Deck shipping regions.



Steam Deck OLED: Limited Edition White has all the… pic.twitter.com/ACKDwB6Sl7