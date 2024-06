Steam vous invite à devenir vidéaste avec son nouvel outil d’enregistrement

Si vous faites partie des joueurs qui aiment immortaliser leurs exploits vidéoludiques, une nouvelle option s’offre désormais à vous : le Steam Game Recording, appelé « Enregistrement de parties » en français par Valve. Disponible en version bêta depuis aujourd’hui, il permet, comme son nom l’indique, d’enregistrer vos sessions pour ensuite les revisionner ou les partager.

Simple et efficace ?

Nous n’allons pas énumérer et comparer les nombreux logiciels de ce genre qui existent. Les deux principaux fabricants de cartes graphiques dédiées – sans faire offense à Intel, la part des GPU Arc Alchemist restant marginale – NVIDIA comme AMD proposent d’ailleurs directement de tels outils à travers le GeForce Experience (bientôt remplacé par la NVIDIA App) et l’AMD Software Adrenalin Edition (appelés NVIDIA Shadowplay chez NVIDIA ; sobrement Enregistrer et Diffuser chez AMD).

Comme souvent avec Valve, son outil d’enregistrement de parties semble assez bien ficelé et facile d’utilisation. La page de présentation du Game Recording est intégralement traduite dans un bon français et agrémentée de nombreuses vidéos explications ; nous n’allons donc pas paraphraser outre-mesure et vous invitons à y jeter un œil pour avoir une connaissance approfondie des diverses fonctionnalités.

Pour résumer, le principal atout de cette solution est vraisemblablement son système de timeline et de repères temporels. C’est une sorte d’équivalent des NVIDIA Highlights. Il est capable de séquencer automatiquement l’enregistrement en se servant des succès Steam et d’évènements marquants réalisés en en jeu, comme la victoire – ou la défaite – face à un boss, le gain d’une partie en multijoueurs, etc. Les développeurs ont accès à un SDK et une API spécifiques afin d’implémenter cette fonctionnalité dans leurs productions. Pour le moment, les repères de timeline n’ont été implémentés que dans deux jeux, à savoir Dota 2 et Counter-Strike 2.

Bien entendu, outre ces repères directement ajoutés par le jeu, l’utilisateur peut en marquer manuellement à sa guise. Notez que les titres non Steam peuvent aussi être enregistrés, du moment qu’ils autorisent l’exécution de l'overlay Steam (ils ne supporteront pas cette timeline automatique en revanche).

Concernant l’enregistrement, il peut être paramétré de manière automatique en arrière-plan ou être lancé manuellement via une touche de raccourci. Le joueur choisit sur quel disque sauvegarder les séquences qu’il capture, détermine la qualité du flux et le quantité de données qu’il souhaite conserver. Lorsque l’espace alloué est rempli, les anciennes parties enregistrées sont automatiquement remplacées par les nouvelles. Au sujet du format, Valve précise que les séquences sont enregistrées « dans un format propre à la timeline Steam » mais qu’il est possible de les convertir au format MP4 par la suite.

Enfin, à propos de l’impact sur les performances, l’article précise que « la priorité est donnée au matériel d'encodage vidéo dédié de votre carte graphique AMD ou NVIDIA » (voyez, nous n’étions pas mauvaise langue – ou mauvais doigt : Valve ne prend même pas la peine de mentionner Intel) ; pour les systèmes dépourvus de cartes graphiques, le processeur est logiquement mis à contribution pour créer les enregistrements, « ce qui peut se répercuter sur les performances du système ».

Pour tester ce Game Recording dès maintenant, il vous suffit de passer votre client Steam en bêta via Paramètres > Interface > Participation à la bêta du client puis d'activer l'option Enregistrement de parties.