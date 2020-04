En fait, on ne peut pas faire cette blague, car il n'y a pas que du vieux... Mais les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) se permettent tout de même de réinviter des titres comme Dark Souls 3, Fallout 76 (lol) et ce bon vieux GTA5... D'autres titres profitent à nouveau de promotions, et on voit arriver également quelques nouveautés comme Deadside par exemple, ou le prochain XCOM dont on a appris il y a quelques jours qu'il sortirait le 24 avril. Merci de prévenir, c'est cool. Et encore une grosse perf pour M&B2 qui reste sur la plus haute marche du podium pour la 3e semaine consécutive.

Et d'ailleurs, la blague de l'antiquaire n'aurait pas non plus collé à ce qu'on peut voir au niveau des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), puisque vous pouvez constater sans surprise que le remake de FF7 cartonne sur PS4, seule plateforme sur lequel on peut tâter le titre (pour l'instant ?). Évidemment le reste oscille entre RE3, FIFA et MW2, avec un p'tit WoW des familles qui traîne la patte sur PC. Bref, au final, on peut conclure que le titre de ce billet est bien mal choisi...

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 15 Semaine 14 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard Resident Evil 3 Resident Evil 3 2 World of Warcraft : Battle for Azeroth Final Fantasy VII Remake – Edition Deluxe Resident Evil 3 Doom Eternal : Edition Collector Resident Evil 3 Call Of Duty: Modern Warfare 3 Football Manager 2020 Resident Evil 3 FIFA 20 Football Manager 2020 Persona 5 Royal - Launch Edition FIFA 20