Rassurez-vous, vous n’êtes pas les seuls soudainement épris d’Alyx Vance, on en a aussi un dans nos rangs qui regarde désormais sa Radeon Fury (quelle configuration pour HL: Alyx ?) avec un p’tit œil songeur (et on le comprend...), et sans casque VR, c’est forcément encore un peu plus dur d'en profiter. En tout cas, même s’il n’est pas parfait, les éloges n’ont pas manqué de fleurir au fil des premiers tests pour ce titre VR « AAA » annoncé l’année dernière par Valve et sorti de nulle part. Accessoirement, c’est aussi le premier titre canon Half-Life depuis 13 ans, à défaut d’un Half-Life 3 en bonne et due forme — un jour, peut-être.

Il parait évident que ce titre très anticipé représente aussi un nouvel espoir des constructeurs d’un regain d’intérêt pour le domaine de la réalité virtuelle ludique auprès des joueurs, marché qui n’a toujours pas encore beaucoup décollé en dépit des efforts et d’un matériel toujours plus sophistiqué et performant. Ce la dit, ce n’est pas sans rappeler les attentes autour de Fallout 4 VR à l’époque, en fin de compte, avec un succès tout de même assez limité, à voir si Alyx sera en mesure de faire mieux qu’un bug de chez Bethesda.

En tout cas, afin de donner le p’tit coup de pouce à son nouveau titre maison phare, sachez que Valve inclus désormais gratuitement une licence du jeu avec la majorité de son catalogue Index, c’est-à-dire tous les différents bundle du casque, mais également si vous achetez les contrôleurs Index seuls ! Partenaire de très longue date de Valve, HTC aussi a fait son dû en ajoutant une copie gratuite de Half-Life : Alyx au bundle de son casque Vive Cosmos Elite, l’une des dernières références Cosmos en date. Rappelons que le jeu est compatible aussi avec Oculus VR de Facebook et Windows Mixed Reality et Microsoft, mais aucun bundle n’y est proposé avec le titre de Valve pour l’instant.

Proposer le titre gratuitement avec son matériel est une chose — certes, un bonus appréciable si vous étiez déjà sur le point de vous lancer —, mais cela ne réduit en rien le coût encore relativement prohibitif pour une expérience VR digne de ce nom — matériel dédié d’une part et PC impérativement assez costaud de l’autre. S'il ne fait aucun doute que ceux déjà propriétaires d’un casque VR et d’une configuration adaptée sont sûrement réjouis à l’idée d’une nouvelle expérience de réalité virtuelle « AAA » exploitant tout le potentiel de leur hardware, il est assez peu probable qu’Alyx et l’aura Half-Life seuls suffisent pour séduire et convaincre foule à franchir ce pas coûteux.