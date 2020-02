Alors que nous pensions les aventures de Gordon Freeman, héros de Half-Life et Half-Life², définitivement enterrées — malgré un cliff hanger des plus frustrants à la fin de dernier volet - Valve a créé la surprise en annonçant en novembre dernier Half-Lile : Alyx, un titre reprenant les aventures d’un personnage non joueur de la saga : Alyx Vance. Depuis, les communications se sont éclaircies, et la date du 23 mars a été prévue pour la sortie... soit presque un mois.

Mais, s’il a fallu ressortir la licence, c’est que Valve a une petite idée en tête : le bousin est en VR uniquement, le but étant de vider les caisses de casques. Or, qui dit réalité virtuelle dit souvent performances difficiles... qu’en pense la maison-mère ? Pour le moment, seule la sauce « minimale » a été dévoilée par la firme, mais cela n’empêche pas certains trublions d’estimer ce qu’il faudra pour « être à l’aise ». Voyons cela ensemble :

Quel composant ? Minimum (Officiel) Recommandé (supposé) Cé Pé Huuee Intel i5-7500/ AMD Ryzen 5 1600 Intel i7-9700K/ AMD Ryzen 5 3600 Gé Pé Huuee NVIDIA GTX 1060 6 Go / AMD RX 580 8 Go NVIDIA RTX 2070 SUPER/ AMD RX 5700 XT RAM (et pagaies) 12 Go DDR4 16 Go DDR4 OS Windows 10 64-bit

Côté CPU, le jeu tire quelque peu sans pour autant exagérer : Kaby Lake comme Zen 1 reste peu onéreux de nos jours, et même le 3600 peut se trouver sous les 200 €. Par contre, le GPU est soumis à plus rude épreuve : 6 Go de VRAM semblent minimums, et une carte graphique de moyen/haut de gamme de la génération précédente pour en profiter convenablement ; sans compter le jeu des devinettes qui laisse supposer que la meilleure carte rouge pourrait être la seule alternative réellement confortable ! Notons l’absence d’espace disque recommandé, pourvu que Valve ne suive pas la centaine de Go courante actuellement... Nous en saurons plus, de sûr, dans les prochains jours ! (Source : PCGamesN)

