Steam fait évoluer son overlay au-delà du simple compteur de FPS

Si vous êtes joueur sur Steam et que vous aimez jeter un œil à l’usage de vos composants pendant vos parties — mettez ici le nom du titre qui ronge vos soirées, — sachez que l’overlay intégré à la plateforme permet désormais de le faire sans logiciel tiers, à condition d’utiliser la dernière version bêta.

Plus complet, mais encore très imparfait

Valve a fait évoluer son modeste compteur d’images par seconde pour lui adjoindre de nouvelles métriques. L’outil s’appelle désormais Performance Monitor.

Comme vous le verrez sur nos captures, une nouvelle section est apparue dans les paramètres, onglet « En jeu ». On y retrouve l’option classique de placement de l’overlay (haut, bas, gauche, droite), mais surtout une sélection plus fine des données affichées : uniquement les FPS ; les FPS en mode monitoring ; les FPS avec l’usage CPU/GPU ; une version complète qui ajoute la consommation RAM.

Quelques ratés de détection persistent : dans Company of Heroes, Steam soupçonne notre Ryzen 5 5600X d’être resté en permission. Pourtant, même dans cette accalmie qui précède la déflagration et où la terre n’est pas encore souillée par le sang des nazis, ni sanctifiée par celui des G.I. et des Tommies, notre processeur est censé avoir déjà sorti l’artillerie.

Par ailleurs, la taille de l'affichage ne peut pas être configurée pour l'instant. Or, le bandeau est bien trop petit.

Vous vous demandez peut-être à quoi bon, à l’heure où AMD Adrenalin et la NVIDIA App sont aussi en mesure d'afficher de telles données. L’intérêt principal, c’est bien sûr l’intégration directement dans Steam, sans logiciel additionnel. Mais également une capacité de discrimination bien utile.

Dans une longue partie de la FAQ titrée FPS + DLSS/FSR Frame Generation, Valve expose les bienfaits de ces expédients de génération d’images, mais également leurs limites. Et décrit la capacité de discrimination de son Performance Monitor.

Le moniteur de performances Steam détectera la technologie de génération d'images et décomposera à la fois la génération d'images DLSS/FSR, y compris le FPS, et le FPS réel du jeu sur des intervalles d'une seconde. De plus, la superposition montrera les performances minimales et maximales d'une seule image de jeu à l'intérieur de ces intervalles d'une seconde. Si vous voyez un seul FPS XX plus le ↓Max↑Min, votre jeu n'utilise pas activement la génération de trames. Si vous voyez un nombre DLSS/FSR/FG suivi de FPS XX ↓Min↑Max, votre jeu utilise activement la génération d'images et vous obtenez à la fois la fréquence d'images affichée, y compris les images générées, et la fréquence d'images réelle du jeu.



Pas de quoi en perdre le sommeil, mais un ajout toujours bon à prendre. Vous pouvez l’essayer dès maintenant via la version bêta de Steam (Paramètres > Interface > Participation à la bêta du client ; il suffit de revenir à « aucune version bêta choisie » pour retrouver la version stable).