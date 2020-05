Alors qu'on vous avait annoncé sa sortie en exclusivité (temporaire) sur PS4, Modern Warfare 2 Remastered Campaign est arrivé le 30 avril sur nos chers PC. De quoi pouvoir renouer avec le prix du savon (les vrais auront compris cette phrase). On sait que cet opus n'utilise pas le nouveau moteur du reboot de Modern Warfare - et qui permet d'avoir une belle raie tracée au passage - mais une version "modernisée" du IW Engine 4.0, qui fut évidemment le moteur employé à la sortie du titre originel en 2009. Bon c'est bien joli tout ça, mais est-ce que ça a de la gueule, au moins ?

Eh bien chers piliers, afin de répondre à la question susmentionée et savoir si le rendu visuel en valait la peine, nous nous sommes munis d'une PS4 Pro d'une part, ainsi que d'un PC équipé d'une RTX 2080 Gaming OC associée à un Ryzen 1800X d'autre part. La version PC bénéficie d'un certain nombre d'options graphiques, que nous nous empressons de mettre à fond (Max) ou au minimum possible (Min) afin de comparer côte à côte la tronche du capitaine MacTavish. Aucun réglage n'étant disponible sur PS4 Pro, nous n'avons pas pu virer ce maudit flou cinétique, mais mis à part ce bon vieux Général, ça ne change pas grand chose au reste. En témoigne cette vidéo concoctée, une fois encore, avec amour, et permettant un triple comparo de derrière les fagots. Notez que nous n'avons pas inclus le frame rate, ne lui trouvant que peu d'intérêt dans cette situation, la console étant bloquée à 60 ips.