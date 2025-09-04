Steam Frame ; que nous prépare Valve ?!

Ce n’est pour l’instant que l’enregistrement d’un nom de marque, sans plus de précisions, mais il suscite forcément des interrogations. Valve a déposé le nom Steam Frame. Les esprits les plus perspicaces du Net tentent de déceler dans cette initiative — et surtout dans ces dix lettres — ce que prépare la firme. Deux hypothèses sont avancées.

© Valve

Un descriptif clair

Déjà, sachez que le dépôt de marque Steam Frame auprès de l'USPTO est « destiné à couvrir les catégories suivantes : consoles de jeux vidéo pour le divertissement ; consoles de jeux vidéo ; accessoires de jeux vidéo, à savoir des manettes pour jeux vidéo ». Une description qui a son importance, vous le constaterez plus loin.

Première piste : un nouveau casque VR. Le Valve Index a été lancé en juin 2019. Il commence donc à se faire vieux — à l’échelle de vie d’un casque, bien sûr. Pour les lecteurs bambins qui nous liraient, pas d’inquiétude, 6 ans, ce n’est pas vieux. Selon le site Naître et grandir, c’est le début de votre âge de raison, et de la période au cours de laquelle vous allez « développer votre conscience morale » — pas sûr que la lecture du CDH vous soit très bénéfique. Pour en revenir au casque, le mot Frame serait à comprendre au sens de cadre, de fenêtre vers le monde virtuel qu’offrirait cette nouvelle génération d’appareil. Autre pièce au dossier : Valve a récemment commencé à renommer certains éléments de l’interface de SteamVR, passant de « Overlays » à « Frames ».

Seconde piste : une console de salon. Il se murmure que Valve planche dessus, sous le nom de code Fremont. Et, hasard de calendrier, le 19 août, un appareil Valve Fremont équipé d’un « AMD Custom CPU 1772 » de type Hawk Point 2 à 6 cœurs a laissé son empreinte dans Geekbench. Aux dires des rumeurs en ligne, cette console serait prévue pour 2026.

Troisième approche, signée nous, mais malheureusement incompatible avec ce qui précède : un improbable accouplement de la Frame Generation du FSR d’AMD avec la Multi Frame Generation du DLSS de NVIDIA. C’est d’autant plus triste que sous la tutelle de Valve, ce baudouinage aurait abouti à une authentique machine à vapeur de fausses images.