Windows 11 s’impose chez les joueurs Steam

Nous l’évoquions à l’occasion d’un papier consacré au lent effritement de Windows au profit de Linux et de macOS, Windows 10 reste largement majoritaire sur Windows 11 pour l’ensemble du parc (environ 65 % vs 31 %). Du côté des joueurs, ou du moins des utilisateurs de Steam, la répartition est différente ; et pour la première fois, Windows 11 vient de supplanter l’ancienne version du système d’exploitation.

Festival de l'exploration spatiale Steam

La barre des 50 % franchie, plus ou moins

Dans l’enquête sur le matériel et les logiciels d’août 2024, la plateforme de Valve dénombre désormais 49,17 % de machines sous Windows 11 — en hausse de 3,36 points. Dans le même temps, Windows 10 a perdu 3,07 points, et régit dorénavant 47,09 % des ordinateurs soumis à l’enquête.

Avec un focus plus ciblé sur les systèmes DirectX 10/11/12, Windows 11 représente 50,81 % du parc, contre 48,66 % pour Windows 10. La dernière version de l’OS progresse toujours de 3,36 points, tandis que la plus ancienne régresse de 3,29 points. Autant dire qu’on assiste à un phénomène de vases communicants ici.

Il faudra voir si cette tendance se confirme sur Steam. Quoi qu'il en soit, il aura fallu presque trois années pour que Windows 11 supplante Windows 10 auprès des joueurs de la plateforme. Bien entendu, cette population est plus encline à posséder du matériel récent que d’autres, et donc à posséder un CPU répondant aux exigences de Windows 11. Ajoutez à cela les récentes optimisations dans les jeux proposées par Windows 11 24H2 mais finalement intégrées à Windows 11 23H2, une fin du support de Windows 10 fixé au 14 octobre 2025, et vous obtenez une convergence de plusieurs facteurs qui justifient cette migration.

À part ça, peu de changements pour la partie CPU. Avec 32,45 % de PDM, les 6 cœurs restent les plus représentés, bien que leur contingent s’érode légèrement, notamment au profit des 8 cœurs (20,81 % ; 17,23 % pour les 4 cœurs). Concernant la répartition AMD / Intel, nous sommes en gros sur du 34-66.

Au sujet des GPU, plus de trois sur quatre sont des cartes graphiques dédiées NVIDIA (76,57 %) ; les solutions AMD et Intel représentent respectivement 15,41 % et 7,69 % des parts (GPU + iGPU). La GeForce RTX 3060 desktop reste leader du classement. Soulignons néanmoins la percée de la RTX 4060 laptop : cette référence a chipé la deuxième place à la GTX 1650. Quant à la première Radeon, elle se positionne à la 15e place du classement…

Enquête Steam sur le matériel et les logiciels août 2024