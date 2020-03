Autant on pouvait s'étonner (à moitié) du classement des meilleures ventes de jeux sur Steam la semaine dernière, autant cette semaine c'est sur consoles que la surprise (qui n'en est pas une) est de taille. Et pour vous le prouver, petit tour d'horizon des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) qui voient disparaître Nioh 2 aussi rapidement qu'il était entré dans le Top 3 sur PS4. Son remplaçant, c'est bien entendu Doom Eternal, mais là où c'est fort, c'est qu'on constate que les éditions collector à 230 boules se vendent comme des petits pains. De quoi encourager les éditeurs à continuer d'en proposer, semble-t-il.

Et en ce qui concerne les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), eh bien Doom est encore présent, un peu moins mais à deux reprises tout de même, ce qui est plutôt pas mal sachant que ce classement ne souffre pas d'une semaine de décalage comme celui du SELL. Sinon, le dernier HL déboule accompagné du Steam Index VR, et fait surprenant, Gégé de la Rivière parvient à revenir dans le classement malgré les sorties fraiches de ces derniers jours, et malgré RE3 qui pousse et dont la sortie est prévue en fin de semaine. On vous avait prévenus que ça allait bouger avec les nouvelle sorties...

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 12 Semaine 11 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Doom Eternal : Edition Collector FIFA 20 Doom Eternal Les Sims 4 - Édition Standard Nioh 2 Ori And The Will Of The Wisps – Edition Collector 2 Doom Eternal Call Of Duty: Modern Warfare Doom Eternal : Edition Collector Battlefield V GTA V : Édition Premium Ori And The Will Of The Wisps 3 Les Sims 4 - Édition Standard Doom Eternal Call Of Duty: Modern Warfare Anthem Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare