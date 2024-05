Des jeux offerts sur Steam et l’EGS, ainsi qu’un Diablo IV à tester gratuitement

Entre deux news hardware, un rapide entrefilet pour parler jeu vidéo. Il y a deux titres plutôt plaisants avec lesquels lutiner gratuitement pour une durée indéterminé – disons en CDI. Pour les plus volages adeptes des CDD (contrat de divorce déterminé), qui visent le très haut du panier et pensent que tout amour à sa date de péremption, un modèle du genre vous autorise une idylle de quelques jours tous frais payés ; gare à ne pas vous attacher néanmoins, puisque la rupture est déjà actée.

Trois jeux, trois endroits

Soyez averti que pour participer à toutes ces sauteries, il va falloir mettre de côté votre sédentarité. La première se déroule au 620 Crossroads Blvd. Cary, NC USA, adresse de la garçonnière de l’Epic Games Store. Vous le savez, c’est la tradition, chaque semaine, le studio donne en pâture un ou plusieurs titres à des joueurs vicieux, lubriques et pingres - souvent les trois à la fois. La victime de la semaine : Dragon Age : Inquisition - Game of the Year Edition. Une mouquère de premier choix lorsque BioWare la maquereautait en 2014. Dix ans plus tard, elle vend sans doute ses charmes chez ORPEA plutôt qu’Aux Belles Poules de la Belle Époque, mais toujours à un tarif élevé : la plateforme renseigne un montant de 39,99 euros pour l’édition intégrale ! Le soft a un Metascore de 85 mais un score utilisateur de seulement 6,1. Ses graphismes et ses mécaniques de gameplay risquent de sembler un peu désuets aujourd’hui, mais rien ne vous empêche d’essayer. Vous avez jusqu’au 23 mai pour glaner votre copie.

Vos pérégrinations vous mèneront ensuite chez Gabe Newell, ou plus vraisemblablement dans les locaux de Valve. Pas pour y admirer un énigmatique Deadlock en cours de gestation, mais pour y trouver une autre production de 2014 en la personne d’ENDLESS Legend. Certainement moins racoleur qu’un Dragon Age de par son titre et son genre (un jeu de stratégie 4X fantastique au tour par tour), il a cependant mieux accusé le poids des ans. En outre, la production d’AMPLITUDE Studios affiche un Metascore plutôt flatteur avec 82 en critique presse et 8 en note des utilisateurs. Le jeu de base coûte 25 euros en temps normal. Notez que ses nombreux DLC ne sont pas inclus dans l’offre, mais que la plupart de ces extras sont actuellement proposés au rabais. Steam vous accorde jusqu’au 23 mai 19h00 pour acquérir gratuitement ce titre.

Les plus téméraires peuvent poursuivre leur périple chez Blizzard. À l’occasion du déploiement de la saison 4 (Loot Reborn) en milieu de semaine, Diablo IV, qui est un peu au Hack 'n' slash ce que la prostitution est à l'amour, est jouable gratuitement jusqu’au 21 mai prochain. Nous n’avons pas découvert de restrictions particulières à cet essai (un précédent limitait le niveau maximal à 20).

Si à la fin de ces quelques jours de débauche de clics en compagnie de Diablo (spoil : plutôt de Lilith en l’occurrence dans cet opus) vous souhaitez vous engager dans une relation à plus long terme, l’édition Standard bénéfice de 50 % de réduction. Cela fait passer son prix à 34,99 euros. Rappelons que Diablo IV est également disponible au sein du Game Pass. Enfin, même si vous possédez une GeForce RTX, inutile d'activer le ray tracing : il n'apporte presque rien hormis des IPS en moins.