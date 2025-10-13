Le Steam Frame de Valve serait dÃ©jÃ  en production, avec un lancement possible dâ€™ici la fin dâ€™annÃ©e

DÃ©but septembre, Valve dÃ©posait le nom Steam Frame. Deux hypothÃ¨ses circulaient alors : une console de salon, ou un casque de rÃ©alitÃ© virtuelle connu jusquâ€™ici sous le nom de code Deckard. La balance penchait toutefois nettement en faveur du second. Le site Upload VR, qui cite un rapport du cabinet dâ€™analyse chinois XR Research Institute, confirme aujourdâ€™hui que câ€™est bien le cas. Le mÃ©dia allÃ¨gue que ce casque VR est entrÃ© en production de masse et quâ€™il pourrait sortir avant la fin de lâ€™annÃ©e (Ã deux mois et demi de lâ€™Ã©chÃ©ance, restons circonspects !).

Half-Life Alyx

Nicher un marchÃ© niche

Dâ€™aprÃ¨s ce cabinet, Valve prÃ©voirait dâ€™expÃ©dier entre 400 000 et 600 000 unitÃ©s par an. Il nâ€™existe malheureusement pas de donnÃ©es de ventes prÃ©cises pour le Valve Index, mais nous pouvons tout de mÃªme essayer de mettre ces volumes en perspective. Dâ€™anciennes estimations Ã©voquaient environ 150 000 unitÃ©s Ã©coulÃ©es en 2019, annÃ©e de lancement du casque, avec un effet boost au T4 Ã la suite de lâ€™annonce de Half-Life : Alyx (sorti en mars 2020). Difficile, en revanche, dâ€™Ã©valuer les volumes actuels. Selon la derniÃ¨re enquÃªte Steam Hardware Survey, 1,63 % des utilisateurs ont un casque VR. En prenant pour base 130 millions dâ€™utilisateurs actifs mensuels, cela reprÃ©sente 2,12 millions dâ€™utilisateurs VR. Parmi eux, le Valve Index revendique 13,47 % de parts de marchÃ©, soit environ 286 000 casques actifs. Ces chiffres reflÃ¨tent les appareils rÃ©ellement dÃ©tectÃ©s par SteamVR â€” et non les ventes cumulÃ©es, que plusieurs sources situent entre 400 000 et 500 000 unitÃ©s. Autant dire que produire 500 000 casques par an impliquerait un engouement bien supÃ©rieur Ã celui observÃ© jusquâ€™ici. Comme le souligne Upload VR, ce volume correspond Ã peu prÃ¨s Ã lâ€™Ã©chelle de production du Vision Pro dâ€™Apple.

L'article ajoute quâ€™environ 2,5 millions de personnes ont dÃ©verrouillÃ© le succÃ¨s liÃ© Ã lâ€™expÃ©rience dâ€™introduction en rÃ©alitÃ© mixte des Quest 3 et Quest 3S aprÃ¨s deux ans, tandis que le Quest 2 sâ€™est Ã©coulÃ© Ã plus de 20 millions dâ€™exemplaires en cinq ans. Et de fait, sur Steam, le Meta Quest 3 est le casque le plus populaire (26,68 % des PDM), suivi du Quest 2 (26,17 %) et du Valve Index (13,47 %). Le Quest 3S ferme la marche avec 7,87 %. Par contre, malgrÃ© ces Ã©volutions internes, l'attrait global pour la VR sur Steam reste limitÃ© : lâ€™enquÃªte de septembre 2024 nâ€™affichait que 1,6 % dâ€™utilisateurs Ã©quipÃ©s ; câ€™est donc un gain de 0,3 point en un an. Une donnÃ©e Ã relativiser toutefois, la progression du nombre total dâ€™utilisateurs Steam faussant mÃ©caniquement ce pourcentage.

Une telle capacitÃ© de production surprend dâ€™autant plus que le prix Ã©voquÃ© pour le Steam Frame serait dâ€™au moins 1 000 dollars. Upload VR Ã©voque ce tarif, tandis que Tomâ€™s Hardware US parle plutÃ´t de 1 200 dollars. Si ces montants se confirment, Valve â€” qui ne bÃ©nÃ©ficie pas du mÃªme rÃ©seau de distribution que Meta â€” laisserait lâ€™entrÃ©e de gamme Ã des casques comme le Quest 3S (proposÃ© Ã partir de 329,99 euros) pour se concentrer sur un segment haut de gamme.

Sur le plan tarifaire, cette approche serait cohÃ©rente avec la stratÃ©gie adoptÃ©e en 2019 pour lâ€™Index (999 dollars Ã sa sortie). Comme rapportÃ© plus haut, le marchÃ© de la VR reste niche auprÃ¨s des joueurs ; et pour cette caste disposÃ©e Ã investir, les casques dâ€™entrÃ©e de gamme ne sont pas forcÃ©ment privilÃ©giÃ©s â€” en tÃ©moigne lâ€™Ã©cart de popularitÃ© entre les Quest 3S et Quest 3 sur la plateforme. En somme, rien dâ€™incohÃ©rent Ã miser sur un modÃ¨le onÃ©reux mais haut de gamme, sans doute plus Ã mÃªme de sÃ©duire une clientÃ¨le prÃªte Ã payer pour ce que la majoritÃ© considÃ¨re encore comme un accessoire. Seulement, une telle stratÃ©gie ne sâ€™accorde pas vraiment avec des volumes de production aussi ambitieux (du moins, pas sur la durÃ©e).

Enfin, pour le moment, aucun dÃ©tail technique n'a fuitÃ© (ce qui est assez surprenant, d'autant plus si la production de masse a bien dÃ©butÃ©). Mais concernant les contrÃ´leurs, la source rappelle quâ€™une fuite antÃ©rieure Ã©voquait des modÃ¨les proches des Oculus Touch, portant le nom de code Roy (en rÃ©fÃ©rence Ã Blade Runner, tout comme Deckard).