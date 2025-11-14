Pour son Steam Deck 2, Valve attend toujours un véritable bond technologique

Parce que vous êtes des lecteurs intelligents qui ont de la suite dans les idées, vous avez autant parlé du Steam Deck 2 que des Steam Machine, Steam Controller et Steam Frame dans le papier pourtant consacré à ces derniers. Parmi vous, l’un a appelé l'engin de ses vœux, tandis qu’un autre a rappelé la position de Valve : le souhait de patienter jusqu’à « un bond technologique important pour le SD2 ». Au cas où ce ne serait pas suffisamment clair, Pierre-Loup Griffais a réaffirmé cette vision auprès de nos confrères d’IGN.

Valve pas partisane du renouvellement effréné

La déclaration se passe de glose :

Évidemment, le Steam Deck n’est pas notre priorité aujourd’hui, mais comme nous l’avons déjà dit, nous sommes très intéressés par ce qui viendra ensuite pour le Steam Deck… Ce dont nous nous assurons, c’est que l’amélioration des performances soit suffisamment significative pour justifier un produit autonome. Nous ne voulons pas nous retrouver avec seulement 20, 30 ou même 50 % de performances supplémentaires à autonomie égale. Nous voulons quelque chose de plus marqué que cela. Nous sommes donc partis des avancées du silicium et des améliorations architecturales, et je pense que nous avons une assez bonne idée de ce que sera la prochaine version du Steam Deck. Mais pour l’instant, il n’existe aucune offre, aucun SoC sur le marché qui, selon nous, permettrait de proposer un Steam Deck réellement nouvelle génération en termes de performances.

Ces propos ne surprendront pas : l’intéressé les répète à travers divers médias depuis au moins 2023. Pour mémoire, le Steam Deck, lancé en 2022, exploite un processeur Zen 2 à 4 cœurs / 8 threads avec un GPU RDNA 2 à 8 unités de calcul. Le tout, avec une enveloppe thermique qui n’excède pas 15 W.

De nos jours, AMD propose des APU bien plus performants, à l’image des Strix Halo. Mais au prix d’une puissance décuplée. Pour le Steam Deck, il faut plutôt regarder du côté de la famille des Ryzen Z2. Celle-ci est un pot-pourri d’architectures ; elle propose au mieux du Zen 5 / RDNA 3.5. Pas de quoi justifier un renouvellement selon Valve. Peut-être qu’un combo Zen 6 / RDNA 4 basse consommation finira par convaincre la société. Cela dit, AMD n’a pas l’air très pressée de renouveler ses gammes pour le moment.

En outre, gardons à l’esprit qu’adopter directement du matériel tout neuf rime rarement avec prix attractif. D’ailleurs, la Steam Machine n’exploite pas les dernières architectures d’AMD (plutôt du Zen 4 et du RDNA 3, avec la nuance du semi-personnalisé). Pour rester dans le milieu des consoles portables, c’est certes un cas à part, mais la Switch 2, qui cartonne, se contente d’une vieille architecture NVIDIA (Ampere, supplantée depuis longtemps par Ada puis Blackwell). Quant aux machines qui profitent des toutes dernières puces, à l’image de la ROG Xbox Ally X, elles coûtent une petite fortune (899 euros).