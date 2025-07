Micron dÃ©voile trois SSD, dont un en PCIe 6.0

Micron ouvre le bal du PCIe Gen6 avec le lancement du SSD 9650, un modèle exploitant de la NAND TLC de 9e génération. Capable d’atteindre jusqu’à 28 Go/s en lecture séquentielle (un débit aussi revendiqué par Silicon Motion pour son contrôleur SM8466) et 5,5 millions d'IOPS en lecture aléatoire, ce SSD vise les centres de données.

© Micron

L’annonce s’accompagne de deux autres modèles, tous deux en PCIe 5.0 : le SSD 6600 ION, axé sur la capacité avec une version à 122 To au format E3.S ; le SSD 7600, présenté comme le plus efficace et le moins gourmand en latence de sa catégorie pour les charges de travail classiques.

© Micron / ServeTheHome

9650 PRO et MAX : hautes vitesses, endurance variable

Le SSD Micron 9650 se décline en deux branches. La version PRO, disponible aux formats E1.S et E3.S, affiche une endurance de 1 DPWD (Drive Writes Per Day) pour des capacités allant de 7,68 à 30,72 To. La variante MAX, plus endurante avec ses 3 DPWD, est limitée au format E3.S.

© Micron / ServeTheHome

Si ses 28 Go/s en lecture séquentielle sont spectaculaires, les 14 Go/s en écriture paraissent logiquement plus modestes en comparaison. Micron met néanmoins en avant une efficacité énergétique jusqu'à 67 % supérieure en lecture et 25 % en écriture face aux SSD PCIe Gen5. Le 9650 est proposé en versions refroidies par air ou par liquide, selon les besoins.

© Micron / ServeTheHome

D'autres SSD PCIe 5.0 qui misent sur la densité et la polyvalence

Le 6600 ION mise tout sur la densité, avec un modèle à 122 To déjà annoncé et une version à 245 To prévue pour début 2026. Son ratio d'efficacité énergétique est de 1 watt pour 4,9 To aux dires de la marque.

© Micron / ServeTheHome

De son côté, le Micron 7600 cible des usages plus généraux, avec une large palette d’options de sécurité et de refroidissement. Il se décline aux formats E1.S (9,5 mm et 15 mm), U.2 (15 mm) et E3.S 1T (7,5 mm).

© Micron / ServeTheHome

Micron assure que ses SSD ont déjà été validés par des partenaires majeurs comme NVIDIA, Dell, Astera Labs ou encore Broadcom. Surtout, que ce lancement n’est pas de papier : les premiers échantillons des SSD 9650 et 7600 sont déjà entre les mains de clients. En revanche, le SSD 6600 ION à 122 To n’arrivera qu’au cours du troisième trimestre 2025.