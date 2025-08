Pour tout démolir dans Battlefield 6, vous n’aurez pas besoin d’une Grosse Bertha

Après un épisode Battlefield 2142 assez décrié à son lancement, la franchise Battlefield tentera un retour gagnant le 10 octobre prochain sur consoles (PlayStation 5, Xbox Series X/S) et PC (par l'intermédiaire de l'EA App bien sûr, mais également via Steam et l’Epic Games Store), avec Battlefield 6. Vous n’aurez cependant pas à patienter jusque-là pour l'essayer : plusieurs phases de bêta ouvertes sont prévues courant août. Et pour y participer, vous n’aurez pas besoin d’une machine de guerre.

Après Battlefield V, Battlefield 6

Les configurations préconisées par EA sont en effet étonnamment modestes pour un titre aussi moderne, et surtout visuellement ambitieux. En l'état, Battlefield 6 ne prescrit qu'un processeur Intel de 10e génération ou AMD Ryzen série 3000 et une carte graphique NVIDIA RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT ou Arc B580 pour fonctionner de manière décente (1440 / High à 60 images par secondes). Certains de ces composants remontent à plusieurs générations. Libre à vous d’y voir un bridage imputable aux consoles, combiné à la volonté de permettre à un maximum de joueurs de profiter du dernier opus de la franchise. Ceci dit, les développeurs de DICE, qui sont depuis l'année dernière encasernés dans un régiment Battlefield Studios Europe au côté d'autres compagnies telles que Criterion, nous ont gratifiés par le passé de quelques jeux à la plastique et à la technique avant-gardistes — Battlefield 3 et Star Wars Battlefront II, pour citer deux beaux exemples.

Vous aurez également relevé que pour ceux disposés à s’accommoder du 1080p / Low à 30 IPS, un Ryzen 5 2600 ou un Core i5-8400, associés à RTX 2060, une RX 5600 XT ou une A380, peuvent remplir la mission. Par contre, partir au front avec au moins 16 Go de munitions est un prérequis.

Pour les utilisateurs de Steam Deck, Vince Zampella, le vice-président exécutif d'EA, a confié à PCGamesN qu’au lancement, Battlefield 6 ne fonctionnerait pas sur la console de Valve. Il n’écarte pas que d’autres machines, plus puissantes (genre les AyaNeo Next 2 et GPD Win 5 armées d’un puissant processeur Strix Halo) soient aptes à encaisser le titre. Mais dans tous les cas, il considère qu’un tel support ne représente pas « la meilleure façon de jouer au jeu ».

Concernant les sessions de bêta ouverte, elles se dérouleront les 9 et 10 août, puis du 14 au 17 du même mois. Celle du 7 et 8 est restrictive (réservée aux membres Battlefield Labs qui étaient inscrits avant le 31, ainsi qu'à ceux qui ont obtenu des clefs en regardant des diffusions). Les deux suivantes seront accessibles à tous, sans distinction, et gratuitement.

Ci-dessous, la bande-annonce multijoueur de Battlefield 6, suivie d'une vidéo de présentation de certains aspects.

Pour entrer plus dans les détails du jeu, il proposera neuf théâtres d’opération lors du déclenchement des hostilités (Liberation Peak, Manhattan Bridge, Siege of Cairo, Saints Quarter, Empire State, Iberian Offensive, New Sobek City, Mirak Valley et, pour les nostalgiques de Battlefield 3, une Opération Firestorm revisitée). Notez que la plateforme de création Battlefield Portal doit également faire son retour dans une version plus aboutie.

Pour les modes de jeu, il y aura les grands classiques, dont Conquête, Percée et Ruée, ainsi qu’un nouveau intitulé Escalade. Les universels Match à mort par équipe, Domination ou encore Roi de la colline restent bien sûr au programme.

Enfin, côté gameplay, EA a déjà officialisé quelques ajouts : la capacité à tirer un blessé au sol pour l’amener dans un coin isolé afin, espérons-le, de le réanimer en toute sérénité ; l'aptitude à stabiliser son arme en prenant appui sur un rebord pour limiter son recul.

Plus d’informations sur le site officiel de Battlefield 6. Les pages Steam et Epic Games sont également en ligne. Sur PC, comptez 69,99 euros pour la version standard.