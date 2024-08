Silicon Motion dégaine le SM2508, le plus sobre des contrôleurs PCIe 5.0

Silicon Motion nous parle de son contrôleur SM2508, présenté comme la future star des SSD PCIe 5.0 grâce à son consommation contenue, depuis plusieurs mois. L’entreprise l’exposait encore récemment, à l’occasion du Computex 2024. Le voici enfin officiellement lancé ; lancement qui s'inscrit dans le contexte de la FMS 2024 (Future Memory Storage).

Un contrôleur gravé en 6 nm

À force d’actus, ce contrôleur n’a certainement plus de secrets pour vous depuis longtemps. Le communiqué de presse publié ce jour ne dévoile aucune information inédite. Fidèle à son leitmotiv, la marque présente son SM2508 comme le contrôleur SSD client PCIe Gen5 NVMe 2.0 offrant la meilleure efficacité énergétique « pour les PC IA et les consoles de jeu » ; souligne qu’il s’agit du premeir contrôleur SSD client PCIe Gen5 au monde utilisant le processus EUV 6 nm de TSMC. Par rapport aux contrôleurs gravés en 12 nm (tels que l'E26 de Phison), cette finesse de gravure accrue aboutit à une réduction de la consommation d'énergie.

En chiffres, Silicon Motion parle d’une consommation inférieure à 7 W pour l'ensemble du SSD (environ 3 W pour le contrôleur seul ; un E26 a une conso moyenne de 7 W, mais peut engloutir jusqu'à 11 W), pour une une efficacité énergétique 1,7 fois supérieure à celle des SSD PCIe Gen4 et jusqu'à 70 % supérieure à celle des offres concurrentes PCIe Gen5 actuellement disponibles sur le marché. Il faut croire l’entreprise sur parole à ce stade, mais nul doute que des tests viendront confirmer ou infirmer de telles allégations dès que les premiers SSD équipés de ce contrôleur seront commercialisés.

Concernant les caractéristiques, ce SM2508 utilise donc une interface PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0. Il prend en charge huit canaux NAND avec jusqu'à 3 600 MT/s par canal. Le contrôleur autorise des débits de lecture et d’écriture séquentielles allant jusqu'à 14,5 Go/s et 13,6 Go/s ; des performances aléatoires allant jusqu'à 2,5 M IOPS. Il bénéficie de la technologie NANDXtend de 8e génération, propriété de Silicon Motion. Celle-ci inclut « un algorithme d'apprentissage sur disque conçu pour réduire le temps de calcul ECC » qui « stimule les performances et optimise l'efficacité énergétique tout en garantissant la compatibilité avec les dernières technologies 3D TLC/QLC NAND ».

Nelson Duann, vice-président senior de l'activité stockage client et automobile de Silicon Motion, proclame :

« Les solutions de stockage SSD évoluent en permanence pour répondre aux nouveaux défis posés par les futures applications d'IA, qui exigent une efficacité des données et des modèles haute performance. Notre contrôleur SSD PCIe Gen5, avec sa meilleure efficacité énergétique de sa catégorie, est conçu pour répondre aux exigences uniques des PC compatibles avec l'IA d'aujourd'hui, en offrant des performances élevées et une efficacité énergétique permettant de répondre aux normes évolutives des PC IA de demain. »