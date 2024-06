Phison, Realtek et SM fourbissent leurs nouveaux contrÃ´leurs PCIe 5.0

Dans l’effervescence du Computex, plusieurs fabricants de contrôleurs PCIe ont présenté de nouvelles itérations. Ce fut notamment le cas de Phison qui a enfin montré quelques SSD armés de l’E31T, un contrôleur PCIe 5.0 d’entrée de gamme que l’entreprise avait officialisé lors du Computex… 2023. Pour sa part, Realtek a dévoilé trois références : deux modèles d’entrée de gamme, le RTS5776DL (PCIe 4.0) et le RTS5781DL, la variante PCIe 5.0 ; un RTS5782 présenté comme le premier contrôleur haut de gamme de la société. Par ailleurs, Silicon Motion a fait une démo de son SM2508, son contrôleur basse consommation.

Contrôleurs Phison

Commençons par Phison et son contrôleur PCIe Gen5 E31T. C’est un modèle sans DRAM qui ambitionne de rendre les SSD PCIe 5.0 plus abordables pour le segment grand public. Moins performant que l’E26, il permet tout de même des vitesses de lecture et d’écriture supérieures à 10 Go/s ainsi qu’une capacité maximale de 8 To. Le contrôleur embarque deux cœurs Arm Cortex-R5 ; construit sur le processus 7 nm de TSMC, il propose quatre canaux NAND. Phison prévoit des expéditions à partir du quatrième trimestre 2024 ; les premiers produits équipés de ce contrôleur devraient donc sortir au cours du premier trimestre de l'année prochaine, à des prix que nous espérons attractifs.

Modèle contrôleur Phison E31T E27T E21T E26 E18 Segment cible Milieu de gamme Milieu de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Haut de gamme Processus de fabrication

Process 7nm 12nm 12nm 12nm 12nm Cœurs CPU 2x Cortex R5 1x Cortex R5 1x Cortex R5 2x Cortex R5 3x Cortex R5 Correction Erreurs 7e Gen LDPC 5e Gen LDPC 4e Gen LDPC 5e Gen LDPC 4e Gen LDPC DRAM Non Non Non DDR4, LPDDR4 DDR4 Interface hôte PCIe 5.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 5.0 x4 PCIe 4.0 x4 Version NVMe NVMe 2.0 NVMe 2.0 NVMe 1.4 NVMe 2.0 NVMe 1.4 Canaux NAND, vitesse interface 4 ca,

3600 MT/s 4 ca,

3600 MT/s 4 ca,

1600 MT/s 8 ca,

2400 MT/s 8 ca,

1600 MT/s Capacité maximale 8 To 8 To 4 To 8 To 8 To Vitesse de lecture séquentielle 10,8 Go/s 7,4 Go/s 5,0 Go/s 14 Go/s 7,4 Go/s Vitesse d’écriture séquentielle 10,8 Go/s 6,7 Go/s 4,5 Go/s 11,8 Go/s 7,0 Go/s Lecture aléatoire 4K IOPS 1500k 1200k 780k 1500k 1000k Écriture aléatoire 4K IOPS 1500k 1200k 800k 2000k 1000k

Contrôleurs Realtek

Au sujet des contrôleurs de Realtek, le RTS5776DL est donc un modèle PCIe 4.0 d'entrée de gamme à quatre canaux. Il plafonne à 7,4 Go/s en lecture / écriture tandis que la version PCIe 5.0 doit tutoyer les 10 Go/s. Le RTS5781DL à huit canaux et équipé de DRAM sera le premier contrôleur SSD haut de gamme de la société. Il est capable d'atteindre des taux de lecture séquentielles allant jusqu'à 14 Go/s et d’écriture séquentielle jusqu’à 12 Go/s. Tous ces contrôleurs ne feront pas leurs débuts au sein de SSD avec 2025.

Modèle contrôleur Realtek RTS5782 RTS5781DL RTS5776DL RTS5772DL RTS5766DL Segment cible Haut de gamme Milieu de gamme Milieu de gamme Milieu de gamme Entrée de gamme Error Correction 4K LDPC 4K LDPC 4K LDPC 2K LDPC 2K LDPC DRAM DDR4, LPDDR4(X) Non Non Non Non Interface hôte PCIe 5.0 x4 PCIe 5.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 Version NVMe NVMe 2.0 NVMe 2.0 NVMe 2.0 NVMe 1.4 NVMe 1.4 Canaux NAND, vitesse interface 8 ca,

3600 MT/s 4 ca,

3600 MT/s 4 ca,

3600 MT/s 8 ca,

1600 MT/s 4 ca,

1200 MT/s Vitesse de lecture séquentielle 14 Go/s 10 Go/s 7,4 Go/s 6 Go/s 3,2 Go/s Vitesse d’écriture séquentielle 12 Go/s 10 Go/s 7,4 Go/s 6 Go/s 2,2 Go/s Lecture aléatoire 4K IOPS 2500k 1400k 1200k - - Écriture aléatoire 4K IOPS 2500k 1400k 1200k - -

Contrôleurs Silicon Motion

Terminons par le SM2508 de Silicon Motion. Particularité de ce contrôleur PCIe Gen5 x4 gravé en N6 par TSMC : sa très faible consommation de 3,5W qui doit favoriser des SSD consommant 7 watts, voire moins, selon la société. Ce SM2508 intègre quatre cœurs Arm Cortex-R8, ce qui en fait un contrôleur particulièrement puissant. Le bousin est conçu pour être utilisé avec de la DRAM ; il prend en charge à la fois la DDR4 et la LPDDR4. Il gère huit canaux NAND et peut délivrer des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 14,5 Go/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 14 Go/s, tandis que les performances de lecture et d'écriture aléatoires 4K s’élèvent à 2,5 millions d'IOPS.

Modèle contrôleur Silicon Motion SM2508 SM2264 SM2268XT2 SM2269XT Segment cible High-End High-End Mainstream Mainstream Processus de fabrication 6nm 12nm 12nm 12nm Cœurs CPU 4x Cortex R8 4x Cortex R8 2x Cortex R8 2x Cortex R8 Error Correction 4K+ LDPC 4K LDPC 4K+ LDPC 4K LDPC DRAM DDR4, LPDDR4X DDR4, LPDDR4X Non Non Interface hôte PCIe 5.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 Version NVMe NVMe 2.0 NVMe 1.4 NVMe 2.0 NVMe 1.4 Canaux NAND, vitesse interface 8 ca,

3600 MT/s 8 ca,

1600 MT/s 4 ca,

3600 MT/s 4 ca,

1600 MT/s Vitesse de lecture séquentielle 14,5 Go/s 7.5 Go/s 7,4 Go/s 5,1 Go/s Vitesse d’écriture séquentielle 14 Go/s 7 Go/s 6,7 Go/s 4,8 Go/s Lecture aléatoire 4K IOPS 2500k 1300k 1200k 900k Écriture aléatoire 4K IOPS 2500k 1200k 1200k 900k

De fait, l’exemplaire SMI de présentation dépassait ces valeurs, avec 14,9 Go/s en lecture sous CrystalDiskMark. Ce contrôleur est actuellement en phase de qualification avec de la NAND TLC par différents fabricants. Notez qu’il supporte aussi la NAND QLC, bien que cette association s’annonce forcément moins courante.