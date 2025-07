AAEON PICO-MTU4-SEMI, le plus petit mini-PC équipé d’un Core Ultra

Il y a quelques jours, AAEON a dévoilé le PICO-MTU4-SEMI. La marque le désigne comme le plus petit mini-PC équipé d’un processeur Intel Core Ultra. Effectivement, avec son boîtier de 108 x 95 x 43 mm (environ 0,44 litre) dans lequel se cache un Core Ultra 5 125U, cette allégation semble véridique.

L'appareil s’avère effectivement bien plus compact qu’un Cubi NUC 1M (135,6 x 132,5 x 50,1 mm, soit 0,9 litre ; 0,826 d'après MSI, qui ne compte probablement pas les pieds) par exemple, ou encore que l'ASUS NUC 14 AI Pro (130 x 130 x 34 mm, soit 0,58 litre) que nous avons testé. Il n’est pas non plus très lourd, avec 60 grammes, soit le poids de forme d’un gros-bec casse-noyaux (on parle bien d'un oiseau).

Un mini-PC minimaliste

Par contre, par rapport aux modèles susmentionnés, ce PICO arbore une connectique plus atypique. D’un côté, nous avons une paire de ports USB 3.2 Type-A, une autre de LAN (un en 2,5 GbE, l’autre en 1 GbE), une unique sortie d'affichage sous la forme d'un connecteur HDMI 1.4 (soit du 2160p à 30 Hz au mieux), et une prise d’alimentation. De l’autre côté, deux ports COM compatibles RS-232/422/485 sont intégrés. Le système propose également un connecteur wafer 5 broches pour l’I2C ou le SMBus, ainsi qu’un connecteur GPIO en option. Bref, des orifices pas vraiment adaptés aux besoins de monsieur et madame Tout-le-monde.

Pour le processeur, c’est donc un Core Ultra, en l’occurrence un Core Ultra 5 125U. Cette puce Meteor Lake possède 14 cœurs CPU au total : 2 P-cores et 10 E-cores. Son PBP est de 15 W. Il doit œuvrer dans la présente avec une unique barrette LPDDR5-6400 de 32 Go. Pour le stockage, c’est un M.2 2280 en PCIe 4.0 x4. Enfin, un emplacement M.2 2230 E-Key laissé libre complète l’ensemble.

Bien sûr, ce PICO-MTU4-SEMI est entièrement passif. Il est compatible avec Windows 10 ou 11, ainsi qu'avec Ubuntu Linux 22.04.2, selon AAEON. Aucun tarif à se mettre sous le clavier.