Intel prépare le terrain pour le BMG-G31, potentiel GPU de l’Arc B770

Ce n’est qu’une courte mention dans des notes consacrées à l’Intel VTune Profiler, mais une réminiscence liée à une carte graphique que nous pensions à jamais perdue : l’Arc B770. L’entreprise a discrètement ajouté le support d'un Arc Battlemage (BMG-G31) au côté des processeurs Panther Lake dans une mise à jour de son logiciel.

Une temporalité étrange

Le fait que cette prise en charge du GPU BMG-G31 soit accolée à celle des Core Ultra 3 Panther Lake, dont la gamme sera dévoilée au CES 2026, fait dire à certains confrères que l’évènement sera aussi l’occasion de découvrir la troisième référence Battlemage.

© Intel

Ceci dit, ce n’est pas la première fois que ce BMG-G31 fait parler ; il faisait déjà couler de l’encre, ou plutôt stimulait la croissance de pixels, il y a un an. En juin, il était également mentionné dans des pilotes Mesa. En principe, il a vocation à animer une Arc B770 avec 32 cœurs Xe2 et 16 Go de mémoire GDDR6, soit le vaisseau amiral théorique de cette gamme pour l’instant limitée aux Arc B580 et B570. Bien entendu, une variante Arc Pro à base de BMG-G31 pourrait aussi voir le jour.

En dehors de l’inscription bien authentique de ce BMG-G31 et de la coïncidence peut-être pas si innocente qui le lie aux Panther Lake, il y a aussi plusieurs motifs de doute. Le principal n’est autre que la temporalité : en supposant une officialisation en janvier prochain, il se sera écoulé plus d’un an entre les premières Battlemage et celle-ci. Délai qui a vu naître une nouvelle génération de cœurs graphiques Xe3 à travers Panther Lake, justement. En outre, une Next Arc Family est désormais au menu — sans calendrier précis néanmoins.

D'autre part, vous êtes au fait des perturbations liées au marché de la mémoire et de leurs répercussions sur divers produits, parmi lesquels les cartes graphiques dédiées. Pas dit que lancer une nouvelle référence maintenant, en pleine zone de turbulences, soit l’idée du siècle. Nonobstant, cette nouvelle donne va forcément perdurer plusieurs mois, voire années ; rien ne dit que ce ne sera pas pire dans six mois ! Et qui sait, la petite embellie d'Intel sur le segment des dGPU l'a peut-être stimulée. Alors faites vos jeux en prévision de Las Vegas.