Un SSD PCIe 5.0 de Western Digital envoie 15 Go/s à moins de 7 W

Dans le cadre de la FMS 2024 (Future Memory Storage), Silicon Motion a servi le SM2508, présenté comme le moins soiffard des contrôleurs PCIe 5.0. Dans le même contexte, Western Digital a fait une démo de deux futurs disques M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe destinés aux PC portables et fixes grand public. Avec toujours la même promesse : des SSD sobres, consommant ici moins de 7 W et 5 W.

Des SSD qui carburent en toute sobriété

Les démonstrations menées par Western Digital restent assez chiches en détail pour le moment. Elles contiennent toutefois le principal : des mesures de performance et de consommation.

Sur la photographie ci-dessus, proposée par AnandTech, la plaque descriptive dépeint un SSD NVMe PCIe Gen 5 x4 qualifié de mainstream. Dram-less et à 4 canaux, il est censé servir au sein « d’AI PC » et d’ordinateurs portables — ce qui désigne la même chose au sens microsoftien du terme pour l’instant, puisque seuls les processeurs mobiles possèdent des NPU et sont estampillés AI PC (le distinctif Copilot+ est même réservé aux dernières séries d’AMD, Qualcomm et Intel, respectivement les Ryzen AI 300, Snapdragon X et Lunar Lake).

Il n’y a pas de cliché qui présente le second SSD. Notre confrère précise dans son article que c’est un SSD défini comme un modèle Performance qui utilise un contrôler à 8 canaux avec DRAM. L’auteur ajoute que les SSD sont équipés de mémoire BiCS FLASH de 8e génération (218 couches 3D TLC). Il évoque un contrôleur maison dans les deux cas.

L’entreprise met en avant les performances de ses SSD et leur frugalité par rapport à ses précédentes solutions PCIe 4.0. Elle suggère des débits doublées et une efficacité énergétique améliorée de 55 %.

En pratique, le compteur affiche 10,4 Go/s en lecture séquentielle pour une consommation de 5 watts pour le modèle mainstream ; un débit de quasiment 15 Go/s (et plus de deux millions d’IOPS en lecture aléatoire) à une puissance de 6,5 W pour le modèle performance.

Des résultats encourageants en somme. Comme le souligne notre confrère, ces démonstrations suggèrent que WD a peut-être rattrapé son retard en matière de PCIe 5.0 ; ce, au moment où cette interface commence à se démocratiser sur le segment grand public.