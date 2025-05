La Radeon RX 9060 XT en PCIe 5.0 x16 en fin de compte ?

C’est une évidence difficile à contester : nous n’avons jamais été aussi proches du lancement de la Radeon RX 9060 XT. Nous le sommes donc davantage qu’au moment de notre dernier article consacré à cette référence — qui date d'il y a presque un mois, jour pour jour. Le leaker @momomo_us, une source réputée, a gravé dans un X ce qu’il considère certainement comme les spécifications finales de la prochaine solution RDNA 4.

x16 ou x8, le doute subsiste

Vous allez le constater, les données ne contredisent pas celles qui ont largement circulé durant ces dernières semaines. Le divulgateur confirme la capacité du GPU Navi 44 à culminer à des fréquences élevées ; selon momomo_us, elles avoisinent bien les 2 700 MHz (jeu) et 3 300 MHz (Boost). Pour la comparaison, les RX 9070 XT les plus véloces plafonnent à 3 100 MHz (à l’image de l’ASRock Taichi 16GB OC).

La principale dissonance du X porte sur l’interface PCIe. Jusqu’ici, le recours à du PCIe 5.0 x8 était admis. C’est plutôt du x16, selon momomo_us. Avec un GPU tel que le Navi 44, 8 lignes suffisent pour du PCIe 5.0. Par contre, comme l’ont révélé des tests de la RTX 5060 Ti 8 Go, cette interface a une incidence délétère en PCIe 4.0 dans certaines charges de travail. Or, à l’instar de la GeForce, la Radeon RX 9060 XT va aussi être proposée avec 8 Go de VRAM. L’exploitation d’une interface PCIe 5.0 x16 pourrait ainsi rendre la carte d'AMD plus pertinente que celle de NVIDIA au sein de systèmes moins récents. Restons toutefois prudents : c'est bien du x8 pour les Radeon RX 7600 / XT et RX 6600 / XT.

Pour finir, la source entérine trois connecteurs d’affichage : une paire de DisplayPort et un HDMI.

Si tout se passe bien, AMD présentera la Radeon RX 9060 XT au Computex la semaine prochaine.