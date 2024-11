T-Force GA Pro, le SSD PCIe 5.0 normal

Un nouveau SSD PCIe 5.0 entre dans l’arène : le T-Force GA Pro de TeamGroup. Avec une vitesse de pointe de 10 Go/s en lecture séquentielle, et de 8,5 Go/s en écriture séquentielle, ce n’est clairement pas le plus rapide des SSD. En se limitant à ces mesures, il est moins véloce que le T-FORCE Cardea et que son très proche cousin T-Force GE Pro. Gageons que la marque cible ici davantage les petits budgets que les grosses configs.

1 Un SSD normal

2 Un ancien président normal

Un SSD parmi tant d'autres

Ce modèle utilise un contrôleur InnoGrit, l’IG5666, avec de la mémoire flash NAND 3D que nous supposons en TLC. Il met donc à profit l’interface PCIe Gen5 x4 avec protocole NVMe 2.0. Le SSD sera proposé dans des capacités de 1 To et 2 To.

Pour l’instant, seule la version de 1 To est référencée sur le site de TeamGroup. La page révèle quelques bribes d’informations supplémentaires. Comme une endurance de 600 TBW (total bytes written), un MTBF (mean time between failures) de 1 600 000 d’heures, ou encore une garantie de 5 ans.

TeamGroup mentionne aussi le recours à son dissipateur thermique en graphène « exclusif et breveté » ; la présence d’une fonctionnalité Security Isolation censée garantir la sécurité du stockage des données ; la technologie 4K LDPC (Low-Density Parity-Check Code) qui doit prolonger la durée de vie du SSD. Enfin, pour revenir à des considérations plus usuelles, les utilisateurs seront en mesure de contrôler la santé de leur SSD en temps réel grâce au logiciel S.M.A.R.T.

Le prix reste inconnu au moment où nous écrivons ces lignes. Pour votre gouverne, le MP700 de Corsair, dont la version 1 To offre exactement les mêmes débits séquentiels, coûte environ 160 euros.