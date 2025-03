UNIS S5 : des SSD PCIe 5.0 chinois qui prennent tout le monde de vitesse

Le fabricant de matériel informatique UNIS a présenté sa nouvelle gamme de SSD PCIe 5.0, la S5. Avec 14,9 Go/s et 12,9 Go/s en lecture / écriture séquentielles pour le S5, et respectivement 14,2 Go/s et 13,4 Go/s pour le S5 Ultra, ces SSD tutoient, sur le papier, des modèles phares évoluant dans ces hautes sphères, à l’image du Crucial T705, du Samsung 9100 Pro ou du Micron 4600.

À jauger sur le terrain

Ces UNIS S5 utilisent le facteur de forme M.2-2280. Ils utilisent une interface PCI-Express 5.0 x4 et exploitent de la mémoire TLC NAND. À propos des contrôleurs, la source (ITHome) indique que le SSD UNIS S5 Ultra pourrait être basé sur des contrôleurs tels que le Silicon Motion SM2508 ou le Phison PS5028-E28. Note qu’en revanche, le SSD UNIS S5, bien qu'adoptant une conception sans DRAM, offre des performances impossibles à atteindre avec le contrôleur Phison PS5031-E31T. Par ailleurs, ces SSD sont refroidis par un dissipateur en graphène de 1 mm d’épaisseur qui, aux dires de l’entreprise, garantissent une température inférieure à 78°C en pleine charge. Pour les capacités, le S5 Ultra est proposé dans des capacités de 2 To ou 4 To ; le S5 de 1 To ou 2 To.

Le tableau ci-dessous expose les principales spécifications des cinq références mentionnées dans cet article. Les SSD S5 vont être commercialisés en Chine. Ils arriveront certainement sur d’autres continents via des plateformes telles qu'AliExpress. Que ce soit dans leur pays d'origine ou dans des contrées plus proches, gageons que des tests indépendants ne manqueront pas de jauger leurs capacités.