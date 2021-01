Grosse salve de SSD chez Corsair, qui étoffe d'un seul coup sa gamme de SSD NVMe PCIe 4.0 avec trois nouvelles références : MP600 CORE, MP600 PRO et le joker bonus MP600 PRO Hydro X Edition ! Que sait-on à leur sujet ? Outre le fait qu'ils ont bien été lancés aujourd'hui, pas grand-chose au moment de rédiger ces lignes... Comme à son habitude, Corsair a été relativement avare en information initialement dans son communiqué officiel, plutôt vide de données techniques complètes et tarifaires. Gageons que les pages produits et les tests, normalement en ligne dès maintenant, devraient rapidement nous permettre de tout connaître à leur sujet, nous mettrons évidemment à jour le tableau dès que possible.

Ce qu'on sait, c'est que le MP600 CORE est à base de NAND 3D QLC, d'origine encore inconnue, peut-être de chez Micron comme c'est le cas avec les MP400, ou de la BiCS5 de chez Toshiba comme les SSD QLC de chez Sabrent. On rappelle que le MP400 est en PCIe 3.0 et plafonne à 8 To, avec les MP600 CORE Corsair est passé au PCIe 4.0 et s'est arrêté à 4 To, mais c'est exactement ce qu'il fallait pour s'aligner avec la gamme Rocket Q4 de Sabrent ! Son contrôleur n'est pas connu, mais notons que les performances ressemblent furieusement à ce qu'un Phison PS5016-E16 + QLC serait capable de faire. Enfin, le MP600 CORE est monté d'un radiateur plutôt imposant, de couleur grise. Celui enveloppe l'ensemble du SSD, mais ne refroidit réellement que les puces situées sur la face avant, les deux puces NAND au dos ne sont pas en contact avec le dissipateur. Au vu des chiffres des performances aléatoires et séquentielles glanés dans les premiers référencements avant l'heure H, les MP600 CORE seront effectivement des alternatives intéressantes à considérer face aux Rocket Q4.

Vient ensuite le MP600 PRO, l'évolution directe du MP600 original. Le nouveau venu embarque toujours de la NAND 3D TLC, mais dont ne connaît pas non encore plus la provenance. L'information du contrôleur est un mystère aussi pour l'instant, il semble toutefois garanti à 99,9 % qu'il s'agisse du dernier fleuron de chez Phison, le PS5018-E18 ! À cet égard, la rumeur rapportée un peu partout récemment vantait assez spécifiquement la lecture séquentielle « fantastique » de 7000 Mo/s du MP600 PRO - un chiffre aujourd'hui effectivement confirmé. Malheureusement pour lui et les influenceurs qui s'en exaltaient, le MP600 PRO ne peut pas se vanter d'être le premier à caresser cette grosse barre, puisque Sabrent s'était déjà emparé de ce titre en novembre dernier avec sa famille Rocket 4 Plus fusant jusqu'à 7100 Mo/s ! Dans le cas contraire, vous pensez bien que le marketing de Corsair n'aurait pas manqué l'occasion. Hélas, il a dû se contenter de « performances incroyables », snif. Notons que les performances aléatoires théoriques semblent bonnes, mais pas tellement impressionnantes non plus, à ce jeu, les 980 PRO sont sensiblement en tête.

Enfin, Corsair avait tout de même un autre tour dans son manche histoire de meubler un peu le marketing de son lancement avec une exclusivité, il s'agit de la version Hydro X du MP600 PRO 2 To ! Même SSD sur le plan technique, mais dont l'imposant radiateur noir (identique à celui du CORE) a été remplacé par un gros waterblock intégral Hydro X Series XM2, à insérer dans sa boucle de watercooling personnalisée. Sachez que ce waterblock est également vendu et disponible immédiatement à l'unité.

Probablement pas indispensable et certainement overkill (un peu comme watercooler sa RAM), on ne doute pas un instant que celui-ci fera un excellent travail pour éviter toute dégradation des performances du SSD à cause des températures, bien que le gros radiateur devrait toutefois déjà s'en sortir très convenablement dans un boîtier correctement ventilé. Par contre, Corsair ne s'est pas contenté d'y coller un gros refroidissement, mais en à fait bon usage pour "overclocker" légèrement le débit de lecture séquentielle du MP600 2 To et surtout atteindre une endurance largement supérieure ! La différence de prix n'est pas énorme avec le modèle standard, mais nécessite évidemment d'avoir le circuit à eau approprié.

Voilà, il ne reste plus qu'à choisir (ou passer son chemin) !