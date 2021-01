Alors que le géant bleu n'a toujours pas dévoilé la date de lancement de ses Rocket Lake, MSi a confirmé en interne ce qui serait les spécifications des 3 principales puces de la 11e génération Core, la dernière sur LGA1200 et sur DDR4. On sait pas mal de choses depuis des mois, mais comme la source est MSi, l'information tout à coup prend du poids. Avant de passer sur lesdites specs, on vous rappelle que cette gen supportera le PCIe 4.0, qu'elle sera accompagnée des chipsets de la série 500, dont le Z590 qui fait office de pur fantasme chez les fabricants si vous matez ce billet, et qu'elle embarquera un iGPU Xe, le premier depuis l'ère Koduri dans un processeur desktop pur.

KI ? KOMMENT ? Base/Turbo/TMax 3/Thermal V KELL3ETTIDIPI i9-11900K 8c / 16t et DDR4 3200 3.5/5.1/5.2/5.3 GHz 16 Mo / 125 W i7-11700K 8c / 16t et DDR4 3200 3.6/4.9/5 GHz 16 Mo / 125 W i5-11600K 6c / 12t et DDR4 3200 3.9 GHz 12 Mo / 125 W i9-10900K 10c / 20t et DDR4 2933 3.7/5.1/5.2/5.3 GHz 20 Mo / 125 W i7-10700K 8c / 16t et DDR4 2933 3.8/5.1 GHz 16 Mo / 125 W i5-10600K 6c / 12t et DDR4 2666 4.1/4.8 GHz 12 Mo / 125 W

Les deux générations LGA1200 devraient cohabiter quelques mois, en effet Alder Lake S devrait arriver avant la fin de l'année. Ainsi la firme procèderait à 2 lancements rapprochés, comme elle l'avait fait avec Broadwell C et Skylake S. Si on s'attend à du mieux en gaming, dans le domaine d'influence du CPU, Rocket Lake devrait rester derrière en applicatif, mais seuls des tests devraient confirmer, ou pas, la chose. (Source VDCZ)