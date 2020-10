Corsair marchande du SSD depuis des années, en piochant de la NAND et du contrôleur à droite et à gauche, pour des solutions qui n’ont aujourd’hui plus beaucoup à envier aux ténors du marché. Pour l’anecdote, si l’on en croit sa documentation d’introduction en bourse, le stockage ne serait pas l’un de ses marchés majeurs, contrairement à la DRAM par exemple. Ce qui n’empêche pas que Corsair se balade sur le segment à la pointe des dernières technologies comme les autres.

Après avoir rapidement embrassé la norme PCIe 4.0, voilà que le constructeur adopte également la NAND QLC — au statut toujours un peu controversé aux yeux du public connaisseur pour son endurance faible et l’effondrement des performances dans certains scénarios, elle a néanmoins permis aux SSD de grimper enfin en capacité et d’atteindre des capacités de 8 To à des prix de moins en moins élevés, mais pas encore tellement abordables. Le « FORCE » en moins, la gamme se nomme MP400, une nomenclature qui la place dans la lignée des MP600 introduits précédemment pour le segment du SSD NVMe PCIe 4.0 avec NAND TLC. Que nous propose aujourd’hui Corsair en matière de SSD QLC ?

SSD QLC Corsair MP400 1 To 2 To 4 To 8 To Sabrent ROCKET Q 500 Go 1 To 2 To 4 To 8 To Facteur de forme M.2 2280 M.2 2280 Interface et norme PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 Contrôleur Phison PS5012-E12S-32 Avec cache pseudo-SLC et mémoire DDR3 de Nanya Phison PS5012-E12S-32 Avec cache pseudo-SLC et mémoire DDR3L NAND NAND 3D QLC 96L - Micron NAND 3D QLC 96L - Micron Lecture séquentielle 3480 Mo/s 2000 Mo/s 3200 Mo/s 3200 Mo/s 3200 Mo/s 3300 Mo/s Écriture séquentielle 1880 Mo/s 3000 Mo/s 1000 Mo/s 2000 Mo/s 3000 Mo/s 3000 Mo/s 2900 Mo/s Lecture aléatoire IOPS 4Ko 190K 380K 610K 610K 95K 125K 255K 550K 550K Écriture aléatoire IOPS 4Ko 470K 560K 710K 710K 250K 500K 670K 680K 680K Endurance 200 To 400 To 800 To 1600 To 120 To 260 To 530 To 940 To 1800 To Autre Chiffrement AES 256-bit, SMART, TRIM, over-provisioning, etc... SMART, TRIM, ONFI 2.3/3.0/3.2/4.0, Over-provisionning Livré avec Acronis True Image, correction LPDC Garantie 5 ans 5 ans (avec enregistrement du produit, sinon 2 ans) Prix 138 € 267 € 629 € 1333 € 80 € 130 € 250 € 700 € 1499 € Page produit Corsair MP400 Sabrent Rocket Q

Malheureusement pour lui, Corsair ne peut pas vanter le titre de premier SSD NVMe M.2 de 8 To, Sabrent avait déjà piqué cette couronne en mai dernier avec sa famille Rocket Q. Les MP400 sont d’ailleurs des copies techniques de ces derniers, à la différence que Corsair y a installé de la DDR3 et a obtenu des performances théoriques plus élevées en aléatoire et en séquentiel, en contrepartie d’une endurance un peu moins élevée à capacité égale. Pour le reste, la NAND est la même de génération 96L de chez Micron, associée au même contrôleur PS5012-E12S (une version modifiée du E12, le « S » indique le support jusqu’à 4 To de NAND TLC et 8 To de NAND QLC) de chez Phison.

Sans grosse surprise, les premiers tests facilement trouvables sur la toile montrent que les performances des deux concurrents se tiennent en pratique dans un mouchoir de poche. Les prix conseillés aussi sont assez proches, bien que l’offre de Corsair parait meilleure, mais les MSRP des SSD ne sont pas toujours des données fiables étant donné que la tarification fluctuera aussi en fonction du prix de la NAND et selon le marchand. Comme on peut le voir, les options 8 To sont encore beaucoup trop chères, le juste milieu étant pour l'instant sans aucun doute la capacité de 2 To. Les MP400 devraient être disponibles dans l’espace de 1 à 3 semaines, sauf pour le modèle 8 To qui pourrait arriver d’ici 2 à 4 semaines.