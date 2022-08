Voilà, le 990 Pro a été officialisé et il ne s'agit finalement pas d'un SSD PCIe 5.0, confirmant d'une certaine qu'il y avait bien eu embrouille dans les locaux du PCI-SIG quant à la nature exacte du nouveau SSD de Samsung (la faute au stagiaire d'été, sans doute). Il s'agit d'un énième SSD PCIe 4.0 pour le constructeur coréen, vraisemblablement le dernier pour la route en haut de gamme avant le passage au SSD PCIe 5.0 et donc accessoirement pour venir contester le du WD Black SN850X de Western Digital et aussi le FireCuda 530 de Seagate. On ne peut toutefois s'empêcher de penser que Samsung a ici raté la belle occasion d'être le premier des deux "vrais" constructeurs de SSD à commercialiser un SSD PCIe 5.0 pour le grand public, surtout à l'aube des nouvelles plateformes.

Avec ce refresh du 980 Pro, Samsung joue désormais avec les limites de l'interface PCIe 4.0. Le 990 Pro a été doté d'un nouveau contrôleur et de la dernière « technologie V-NAND », et c'est ce qui lui permet de pousser la barre encore plus haut par rapport au prédécesseur, en matière de performance, mais aussi d'efficacité énergétique. Samsung n'a pas donné de nom pour le son nouveau contrôleur et a simplement affirmé que son efficacité est supérieure de 50 % par rapport à l'Elpis du 980 Pro, a priori grâce à une nouvelle architecture économe.

Le fabricant n'a pas non plus nommé la V-NAND utilisée, mais il y a fort à parier qu'il s'agit de sa 7e génération de MLC 3-bit avec 176 couches, dont l'interface NAND autorise un débit de 2,0 Gb/s, alors que la V6 arrivait seulement à 1,2 Gb/s. En tout cas, l'usage de la V-NAND V7 expliquerait sans mal les gains plutôt sympathiques obtenus avec le 990 Pro, autant en séquentiel qu'en aléatoire, avec jusqu'à 55 % d'amélioration par rapport au 980 Pro ! Hélas, l'endurance, elle, n'a pas bougé, dommage. Seagate reste maitre en la matière avec son FireCuda 530.

Bref, si l'on ne s'en tient qu'aux chiffres théoriques annoncés par le fabricant, Samsung devrait sans mal arriver à défoncer le SN850X et le FireCuda 530 et reprendre (bien tardivement) la première place du podium du SSD PCIe 4.0 ! En supposant que cela se traduise réellement par une victoire sur le terrain. Vivement le match au sommet ! Les prix annoncés semblent assez élevés, néanmoins, si le marché fait bien les choses, ceux-ci devraient assez rapidement se tasser. Par ailleurs, c'est probablement le moment d'essayer de mettre la main sur un 980 Pro, dont les prix sont en baisse depuis plusieurs semaines.

À l'image du 980 Pro, le 990 Pro existera éventuellement aussi avec un radiateur, qui intégrera cette fois-ci aussi quelques loupiottes. Eh oui, Samsung a craqué ! Le modèle standard est livré avec son autocollant habituel doublé d'une feuille de cuivre. Les versions avec radiateur arriveront probablement en 2023, simultanément au modèle 4 To.