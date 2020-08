La relève des SSD 970 PRO de Samsung est attendue depuis un bon momen pour la première série mainstream en PCIe 4.0 du géant coréen, une arrivée un peu tardive de ce dernier sur le segment alors que la bonne majorité des autres constructeurs ont déjà lancés les leurs. Certes, dans la majorité des cas ce sont surtout des clones à base de Phison PS5012E-12 reconverti en PS5016-E16 qui n’exploite que partiellement la bande passante sympathique de la nouvelle norme PCIe.

La première apparition concrète du SSD 980 PRO remonte seulement à janvier 2020, pendant le salon du CES. Puis, un individu sur Twitter nous faisait miroiter en juin les « superbes performances d’un vrai SSD PCIe 4.0 », rien que ça, et ce quelques jours avant que le SSD se fasse enregistrer auprès de l’organisme coréen National Radio Research Agency. Bref, tous les pions étaient en place et voilà que le 980 PRO débarque à l’improviste sur le site du constructeur avec sa page produit dédié, mais encore sans annonce officielle pour l’instant ! Une erreur ? Peut-être, peut-être pas, mais profitons-en :



Samsung SSD 980 PRO 970 PRO Capacités 250 Go 512 Go 1 To 512 Go 1 To Interface/Format/Protocole PCIe 4.0 x4 M.2 2280, NVMe 1.3c PCIe 3.0 x4 M.2 2280, NVMe 1.3 Controleur Samsung Elpis Samsung Phoenix NAND V-NAND MLC 3-bit (de la TLC, quoi) V-NAND MLC 2-bit DRAM 512 Mo LPDDR4 1 Go LPDDR4 512 Mo LPDDR4 1 Go LPDDR4 Lecture/Écriture séquentielle 6400/2700 Mo/s 6900/5000 Mo/s 7000/5000 Mo/s 3500/2300 Mo/s 3500/2700 Mo/s Lecture/Écriture aléatoire (IOPS) 500K/600K (4Ko QD32) 22K/60K (4Ko QD1) 800K/1000K (4Ko QD32) 22K/60K (4Ko QD1) 1000K/1000K (4Ko QD32) 22K/60K (4Ko QD1) 370K/500K (4Ko QD32) 15K/55K (4Ko QD1) 500K/500K (4Ko QD32) 15K/55K (4Ko QD1) Endurance (TBW) 150 To 300 To 600 To 600 To 1200 To MTBF 1,5 millions d'heures Fonctionnalités SMART, AES 256-bit, TCG/Opal IEEE1667, TRIM, Auto gargabe collection Consommation moyenne/max 5/7 W 5,9/7,4 W 6,2/8,9 W 5,2/8,5 W 5,7/8,5 W Garantie 5 ans (ou le TBW si atteint en premier) Prix MSRP ? ? ? 329 $ 629 $ Page Produit 980 PRO 970 PRO

Et alors ? Les performances séquentielles et aléatoires sont effectivement supérieures à celles des premiers SSD PCIe 4.0, ce qui n’était pas bien difficile considérant que le PS5016-E16 n’est qu’un PS5012-E12 équipé d’une interface PCIe 4.0, et qui plafonne donc généralement vers les 5000/4500 Mo/s en lecture/écriture séquentielle. Côté aléatoire, les SSD avec le Phison flottent en général aux alentours du demi-million d’IOPS (mesure 4 Ko QD32), un peu plus, un peu moins. De ce point de vue là, Samsung s’en sortira bien… pour l’instant, puisqu’il ne faut pas oublier le futur PS5018-E18, ainsi que le SM2264 de Silicon Motion et IG5236 signé InnoGrit, et tous auront en principe de sérieux arguments à faire valoir, y compris face au nouveau contrôleur Elpis de Samsung. Bref, ce n’est pas gagné.



La première mauvaise nouvelle, c’est que Samsung a retiré à sa nouvelle gamme SSD PRO l’un de ses avantages majeurs et qui avait pourtant la faveur des acheteurs : la NAND MLC ! En effet, la V-NAND MLC 3-bit n’est ni plus ni moins de la NAND TLC avec 3 bits par cellule, il s’agit de l’appellation officielle de la technologie chez Samsung depuis les SSD 840. Pas d'indication quant à la génération, on parierait plutôt sur de la V-NAND 6th gen 136L, dont la production avait démarré en août dernier. On sait toutefois aussi que Samsung souhaitait accélérer sur sa 7e génération 160L, mais on serait un peu étonné qu'elle soit déjà prête pour ces 980 PRO, peut-être plutôt pour un refresh en 2021.

La deuxième mauvaise nouvelle, c’est que le choix de la TLC se ressent évidemment sur l’endurance, qui est réduite de moitié à capacité identique par rapport à la génération précédente ! La NAND MLC était généralement la raison numéro 1 pour prendre un modèle PRO au lieu d’un EVO...

Peut-on spéculer que ces 980 PRO sont en réalité les « EVO » spirituels de la génération de SSD PCIe 4.0 chez Samsung, et qu’il pourrait ensuite y avoir des modèles supérieurs type 980 PRO Plus avec MLC et des modèles 980 EVO/QVO (Plus) avec TLC/QLC ? On verra bien, mais on a désormais un peu du mal à imaginer autrement les compléments de la gamme. Notons aussi que Samsung ne propose encore aucune nouvelle capacité supérieure pour ses 980 PRO et a maintenu une offre 256 Go pourtant en voie de disparition.

En fin de compte, un fer de lance SSD PCIe 4.0 de Samsung assez décevant ? Il reste évidemment à découvrir les prix, mais le coréen n'est pas réputé pour avoir la main légère avec son catalogue. En tout cas, maintenant que les pages sont en ligne, le lancement officiel ne devrait plus tarder.

