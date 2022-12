Test • Arctic MX-6 et Corsair XTM70

Du nouveau à étaler sur vos CPU

Pour faire suite à l'annonce d'Arctic et au lancement de sa pâte thermique MX-6, quoi de plus logique que de poursuivre notre comparatif de 23 pâtes thermiques, en hibernation depuis 3 ans ? Oui mais voilà, le matériel informatique n'est pas immortel, et la plateforme utilisée à cette époque a rendu l'âme... Qu'à cela ne tienne, nous avons une usine à gaz entre les mains, capable de mettre à mal bon nombre de dissipateurs. Il nous reste quelques références et Corsair se joint à la fête en nous proposant de la XTM70 en boîte. Allons reprendre nos mesures et confronter cinq références actuelles.