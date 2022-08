Alors que l'on ne sait plus trop quoi faire du 990 PRO chez Samsung, pendant ce temps-là, les autres fabricants mettent les choses en place pour lancer de nouveaux SSD NVMe assurément PCIe 5.0 et ainsi accompagner l'arrivée des nouvelles plateformes chez AMD et Intel - mais l'AM5 en particulier, puisque celle-ci sera la première à arriver ! Corsair lui aussi a fait savoir qu'il sera de la partie et sans faire de chichi a tout bonnement déjà teasé les performances de son futur MP700 ! Ce dernier sera donc le prochain flagship du fabricant, un SSD NVMe (2.0) M.2 PCIE 5.0 x4 et accessoirement le premier successeur de la lignée MP600.

Comme d'habitude, ce sont les performances séquentielles qui sont mises en avant pour le marketing. Ainsi, selon Corsair, son MP700 serait capable d'atteindre les 10 000 Mio/s en lecture et jusqu'à 9500 Mio/s en écriture - souvenons-nous que le PCIe 5.0 permet un maximum théorique de 15,8 Gio/s, il reste donc encore beaucoup de marge. Ces chiffres sont d'ailleurs sensiblement inférieurs à ceux des premiers SSD PCIe 5.0 d'ADATA, du combo Apacer et Zadak, ce qui suggère l'usage d'un hardware un peu différent, notamment pour le contrôleur. Le fabricant met aussi en avant son SSD comme étant « AM5 ready » (encore une belle reconnaissance pour AMD), ce qui ne devrait évidemment pas l'empêcher de fonctionner sur le port M.2 PCIe 5.0 d'une plateforme Alder Lake et/ou Raptor Lake.

Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir ici. L'apparition du MP700 chez Corsair pourrait tout de même aussi renforcer l'idée que les SSD PCIe 5.0 vont bien arriver à plusieurs cette année, alors qu'ils y étaient initialement surtout attendus sur le marché pro. En revanche, ils devraient de toute évidence avant tout concerner le haut de gamme et donc un public assez réduit, certainement les plus passionnés et « enthusiast » d'entre nous. Il sera de toute façon difficile de leur trouver une vraie utilité dans l'immédiat pour le commun des autres mortels.