Intel continue sa remise en question managériale apparemment, et poursuit sa recherche des employés qui ne sont présents plus que dans les archives afin de remonter la pente techniquement et de prévoir l'avenir. De ce fait, la société a rappelé un de ses vétérans parmi les plus expérimentés, avec le retour de Sunil Shenoy, qui avait quitté la société en 2014 après 33 ans chez Intel tout de même, donc une présence dès les prémices de l'informatique moderne, et avec pas moins de 16 brevets à son nom sur les microprocesseurs.

La société ne ramène donc pas un gros bonnet de la finance ou un gestionnaire, mais bien un gros poisson de la technique afin d'être vice-président et le manager général du Design Engineering Group, qui est en charge d'une bonne partie de l'innovation dans la société. Avant de revenir chez Intel, Sunil était vice-président de SiFive et manager général de la section RISC-V, ce qui lui aurait permis de développer des compétences alternatives à celle qu'il avait chez Intel.

Et c'est ce qui a semblé intéresser Bob Swan pour ce recrutement, qui met en avant une vision plus "fraiche" et avec "un esprit entrepreneurial", en gros donner un coup de fouet à la R&D et la rafraichir un peu, en cherchant à attirer de nouveaux talents. Parce que oui, peut-être que c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures, mais à un moment donner, il va falloir que l'industrie électronique se renouvelle dans certains domaines. Et Intel sait à présent qu'une nouvelle génération de cerveaux va devoir apparaitre dans ses rangs, au risque d'user jusqu'au bout ses cadres séniors, faute d'avoir réussi sa passation de compétences à ses futurs employés. (source : Intel)