Test • Corsair MP600 Pro XT

Après le Pro vient le Pro XT

Avec l'arrivée imminente des MP700 inaugurant le rechauffement hardwadramatique l'ère PCie 5.0 pour les SSD, il est encore temps de se pencher sur l'actuel fer-de-lance gen4 avec ce MP600 qui dans sa version XT se dote de la désormais célèbre B47R de Micron. D'autant qu'il n'est pas impossible que son prix profite de l'arrivée de son successeur, le rendant de facto plus attractif. Mais au fait, saviez-vous que Corsair s'est mis au SSD en 2008 avec le feu p256, armé d'un contrôleur Samsung, de MLC et affichant des débits séquentiels jusqu'à... 180 Mo/s ! 15 ans plus tard, et à peu près tous les partenaires possibles et un bon million de SSD écoulés – estimation à la louche –, la firme est devenue un acteur qui compte dans le milieu et propose le bon combo du moment avec ce XT, affublé d'un radiateur qui n'est pas là pour vendre des pommes.